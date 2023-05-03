統一超商再獲第19屆《遠見》ESG企業永續獎！連續兩年獲獎最多殊榮

日前臺灣證券交易所公布第九屆公司治理評鑑結果，統一超商連續9年入選上市公司組評鑑前5%企業，上千家上市櫃公司中僅有8家上市企業連續9年蟬聯，更是全台唯一榮獲此殊榮的零售業者。而今天（5月3日）再傳喜訊，企業永續年度盛會《遠見》ESG企業永續獎公布獎項得主，統一超商今年獲頒4項楷模獎，包含綜合績效服務組、公益推動組、社會創新組以及人才發展組共4大組類楷模獎，是該永續獎連續兩年獲獎最多的單一企業，顯示統一超商在永續發展及人才培育的具體成果備受肯定。

《遠見》ESG企業永續獎由產官學研38位專家擔任評審，有「全台最難拿的ESG獎、榮耀度最高的企業永續賽事」之稱，統一超商自2021年起已連續3年獲獎，今年從236件參賽專案、獲獎率僅19.5%的評選中脫穎而出，再喜獲4項楷模獎肯定。統一超商至今共累積獲得9座獎項，長期耕耘企業永續已是超商業態中備受信賴的永續模範生。

統一超商與消費者生活緊密連結，長期以積極的政策與行動將ESG（環境、社會及公司治理）思維融入經營策略中，已連續4年入選DJSI道瓊永續指數，備受國際肯定。為積極響應聯合國SDGs永續發展目標，並回應金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」及「公司治理藍圖」，統一超商永續報告書率零售通路之先，完整揭露ESG發展目標與成果，並以「地球永續 你我日常」為概念，藉由「永續發展委員會」旗下減塑、減碳、惜食、永續採購4大小組持續從超商本業創新推展永續行動，透過在地逾6,700家的7-ELEVEN邀請消費者共同體驗綠色消費。

今年統一超商憑藉「7-ELEVEN永續循環經濟計畫 實現社會環境共榮」、「7-ELEVEN公益友善商店 疫起守護銀世代」兩大公益專案分別獲得公益推動組和社會創新組楷模獎，此獎項為評估企業社會責任落實的指標，7-ELEVEN持續架構在地服務網絡最綿密的友善公益商店，並以把愛找回來公益募款平台長期關注弱勢高齡議題，2017年起攜手天主教中華聖母基金會首創「幾點了咖啡館」，業界首創讓失智長輩體驗學習的門市公益活動，至今全台有近20間「幾點了咖啡館」門市，累積服務失智長輩超過4,000人次，今年4月更將「幾點了咖啡館」首度延伸至離島地區。

觀察到高齡化以及少子化時代驅使居家照顧轉社區互助的需求，7-ELEVEN目前已有超過40家樂齡友善門市，也利用門市鄰近的便利性，成為民眾最佳的友善失智實體教室，積極與各利害關係人溝通，如：開發零售通路首創失智手掌繪本親子活動教材、透過統一超商內部課程平台向門市宣導失智友善教育、舉辦失智衛教篩檢，協助長輩預防與及早發現失智症的徵兆，共觸及超過15萬人次體驗。7-ELEVEN也多次接獲顧客來電表揚，像是在許多購物不便地區獨居長輩因為失智走失在門市逗留，經店員善意主動的關懷而與家人團聚，持續發揮同理心帶給顧客滿滿的溫暖。

「永續循環經濟計畫」則發動7-ELEVEN綿密的物流系統，將公益團體的缺口與超商營運、公益資源結合、建立模式，幫助社福團體、扶植社會企業的同時，讓認同理念的消費者購買到別具意義的永續商品，創造多方獲利的友善循環，推出4款永續商品，已銷售超過2萬個，連續兩年幫助近百個非營利組織家庭提供就業機會。