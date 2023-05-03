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駕訓班學費凍漲17年 駕駛學會擬號召業者上街陳抗

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
小型車駕訓班費用上下限已17年未調整。示意圖，本報資料照
小型車駕訓班費用上下限已17年未調整。示意圖，本報資料照

為讓駕駛人適應實際道路條件，駕訓班近年陸續增加道路訓練及考驗項目，但有業者指出，駕訓班費用上下限已17年未調整，加上人力、物價齊漲，希望調整收費上下限為1.2萬元及1.6萬元，否則下半年要號召上街陳情抗議。對此，公路總局表示，4月下旬已將調整方案報到交通部，初步規劃先調整下限，但預估不到外界期盼的1.2萬元標準。

現行小型車駕訓班費用上限為1萬3000元（台北市及高雄市為1萬3500元），下限為8000元（台北市為9000元），隨著近年陸續增加道路訓練及考驗項目，加上各項成本增加，業者紛紛苦嘆「快撐不下去！不應該永遠要業者賠錢」。

中華民國汽車駕駛教育學會理事長陳永親表示，「民營汽車駕駛人訓練機構管理辦法」規定每2年檢討一次費率，但2006年至今都沒有檢討。他希望業者能生存、政府有好政策、駕駛技術提升能達到3贏，交通部多次承諾調整學費上下限，事後又跳票，若再不調整，業者預計下半年上街陳情抗議。

陳永親指出，調整駕訓班費用是希望讓業者有適當的營收維持營運，學生也能獲取更多駕駛技訓與防禦駕駛觀念。汽車考照2017年增加道路考驗，因上課時數、車輛、保險及人力等額外成本費用增加，光是主考官一年就要增加1億元費用，多數業者反彈，當時政府承諾會調整駕訓班學費才說服業者，沒想到至今都沒有調整，現在試辦機車駕駛訓練恐更難說服業者加入。

公路總局表示，4月下旬已將調整方案報到交通部，初步規劃先調整下限，但預估不到外界期盼的1.2萬元標準，全案已交由交通部審查。

駕訓班 交通部

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