快訊

震驚！67歲沈文程驚爆「已離婚」單身20年內幕曝光

澎湖孝子遭遊客爆打民怨續燒 縣警局出面回應了

獨／日本草莓屢違規 食藥署：專家決議放寬農藥殘留、最快7月上路

台東增1腸病毒重症 衛生局籲有重症幼兒速就醫

中央社／ 台東縣3日電

台東腸病毒疫情新增1名重症幼童，由於5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，提醒家長察覺幼兒有腸病毒情形，速至台東馬偕醫院、台東基督教醫院等腸病毒重症醫院就醫。

台東縣政府衛生局表示，衛生福利部疾病管制署公布國內共3例腸病毒重症個案，其中新增1名腸病毒感染併發重症確定病例，為台東縣個案1歲男童，經送醫診治後已出院返家休養。

衛生局疾病管制科表示，除積極加強校園腸病毒防治宣導查核外，呼籲家中幼兒若有重症情形，儘速至台東縣腸病毒重症醫院（台東馬偕醫院、台東基督教醫院）就醫。

衛生局新聞稿表示，個案4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，前往醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後確認感染「伊科病毒21型」併發重症。

衛生局長孫國平接受媒體訪問表示，台東縣近期第17週腸病毒門急診就診計237人次已超過流行閾值（100人次），衛生局和各地衛生所近期陸續加強縣內校園、幼兒園及托嬰中心腸病毒防治查核，要求各場所應落實清消、通報及手部清潔正確性。

他說，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵要儘速就醫。

衛生局提醒，民眾應做好個人衛生，出入公共場所、返家後、如廁及進食前後等時機，使用肥皂正確洗手落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，且住家及收治嬰幼童單位人員應每日進行環境清潔及使用漂白水消毒工作，尤其是幼童常接觸的地方如玩具、手把、桌椅等。

衛生局 腸病毒 台東

延伸閱讀

口罩解封腸病毒增加 議員要衛生局加強防患

1歲男童腸病毒重症為「伊科病毒」 羅一鈞：多型別流行恐重複感染

腸病毒流行期...幼兒園門口先檢查 孩童無症狀才能入園

腸病毒疫情6年新高 羅一鈞：5月初進入流行期

相關新聞

獨／日本草莓屢違規 吳秀梅：專家決議放寬農藥殘留最快7月上路

衛福部食藥署今年1月到2月啟動農產品後市場稽查，近期爆出Ａ肝病毒的藍莓等莓果類也在稽查範圍內。食藥署公布檢驗結果，日本進...

美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內...

駕訓班學費凍漲17年 駕駛學會擬號召業者上街陳抗

為讓駕駛人適應實際道路條件，駕訓班近年陸續增加道路訓練及考驗項目，但有業者指出，駕訓班費用上下限已17年未調整，加上人力...

腸病毒升溫、流感續燒 羅一鈞提醒2防疫神器

台灣歷經3年多COVID-19防疫，衛福部疾管署副署長羅一鈞表示，面對後疫情時代、免疫負債來襲，今年腸病毒升溫、流感續燒...

故宮新願景／展間擬拉高變寬 國寶不再像掛抹布 清明上河圖可全亮相

國立故宮博物院北院落成近60年，至今有許多大作品未展出全貌，原因是展覽空間寬度及挑高不夠。故宮近來正重新規畫修復計畫，希望未來不論是寬幅手卷如「清明上河圖」，或長軸如「清聖祖御筆蘭亭詩序」，都能首次完整展現觀眾面前。究竟老故宮將如何打掉重練，向觀眾呈現新風貌？

推動惜食環境教育 惜食廚師徵選冠軍可獲10萬元禮券

為推動惜食環境教育，環保署今舉辦「112年首惜廚師甄選活動」，邀請圓山大飯店主廚曾嘉星及型男主廚吳秉承示範、推廣惜食概念...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦