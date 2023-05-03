台東增1腸病毒重症 衛生局籲有重症幼兒速就醫

台東縣腸病毒疫情新增1名重症幼童，由於5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，提醒家長察覺幼兒有腸病毒情形，速至台東馬偕醫院、台東基督教醫院等腸病毒重症醫院就醫。

台東縣政府衛生局表示，衛生福利部疾病管制署公布國內共3例腸病毒重症個案，其中新增1名腸病毒感染併發重症確定病例，為台東縣個案1歲男童，經送醫診治後已出院返家休養。

衛生局疾病管制科表示，除積極加強校園腸病毒防治宣導查核外，呼籲家中幼兒若有重症情形，儘速至台東縣腸病毒重症醫院（台東馬偕醫院、台東基督教醫院）就醫。

衛生局新聞稿表示，個案4月17日因出現反應遲緩、嘴唇發紺等症狀，前往醫院急診就醫，收住小兒加護病房治療。次日出現發燒、四肢紅疹、喉嚨水泡症狀，經通報檢驗後確認感染「伊科病毒21型」併發重症。

衛生局長孫國平接受媒體訪問表示，台東縣近期第17週腸病毒門急診就診計237人次已超過流行閾值（100人次），衛生局和各地衛生所近期陸續加強縣內校園、幼兒園及托嬰中心腸病毒防治查核，要求各場所應落實清消、通報及手部清潔正確性。

他說，腸病毒的傳染力極強，無論成人、小孩都有感染風險，5歲以下嬰幼兒為易導致重症高風險族群，且重症病程發展快速，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵要儘速就醫。

衛生局提醒，民眾應做好個人衛生，出入公共場所、返家後、如廁及進食前後等時機，使用肥皂正確洗手落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，且住家及收治嬰幼童單位人員應每日進行環境清潔及使用漂白水消毒工作，尤其是幼童常接觸的地方如玩具、手把、桌椅等。