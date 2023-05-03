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推動惜食環境教育 惜食廚師徵選冠軍可獲10萬元禮券

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範暨活動宣傳記者會。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範暨活動宣傳記者會。圖／環保署提供

為推動惜食環境教育，環保署今舉辦「112年首惜廚師甄選活動」，邀請圓山大飯店主廚曾嘉星及型男主廚吳秉承示範、推廣惜食概念。環保署表示，相比進口食材飄洋過海來台灣，食用在地食材不僅是珍惜食物，也是力行低碳生活的綠色飲食態度。

環保署副署長沈志修依照惜食廚師徵選活動的惜食料理食譜組決賽辦理方式，挑選我國當季的香蕉及豬五花為指定食材，以「吃格外」、「吃當季」等理念考驗2位主廚，曾嘉星以「吃格外」（外型大小奇特或受損的產品）的惜食理念發想，燉煮出南瓜蔬菜濃湯，並搭配春捲一起享用。

吳秉承則以「吃當季」理念設計食譜，選用當季的洋蔥、芹菜、鳳梨、生薑及茄子，搭配碳排放較低的白蝦製作出惜食蔬果鮮蝦鬆。

沈志修表示，運用格外品烹煮的料理與一般食材完全沒有差異性，除了吃起來同樣美味，又可力行惜食又低碳的綠色飲食態度，為未來建構更友善、永續的環境。

環保署表示，「112年首惜廚師甄選活動」地方初賽目前正在進行中，邀請各方好手透過創意及有意識的食材挑選，創作「惜食料理食譜」與更多人分享，或是運用創意思維及教學方式創作「惜食教案」，來分享惜食覺知、知識與態度，甄選活動決賽第1名者可獲得10萬元等值禮券，總獎額高達70萬元等值禮券，活動報名即日起至6月15日中午12時止。

112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範暨活動宣傳記者會。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範暨活動宣傳記者會。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範料理過程，左為圓山大飯店主廚曾嘉星、右為環保署副署長沈志修。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動名廚惜食示範料理過程，左為圓山大飯店主廚曾嘉星、右為環保署副署長沈志修。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動邀請名廚惜食示範，左為環保署副署長沈志修、左為型男主廚吳秉承。圖／環保署提供
112年首惜廚師甄選活動邀請名廚惜食示範，左為環保署副署長沈志修、左為型男主廚吳秉承。圖／環保署提供

環保署 食譜

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