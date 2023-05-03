千萬中獎發票期限只到5月5日！僅花百元就中獎 超級幸運兒獎落3縣市
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文／李羿嫺
千萬發票幸運兒是你嗎？111年11、12月期中獎的「一千萬發票」至今仍沒有認領者，幸運兒最低只花100元買水果，及繳水電費就爽中1,000萬元，不過還有3人沒兌獎，期限只剩下4天，趕快看看身邊還有沒有忘記對獎的統一發票！
兌獎期限到5/5！獎落桃園、台北、雲林
2022年11、12月期統一發票千萬特別獎中獎號碼為「28089459」，該期一共開出15張千萬大獎，最低消費金額僅在超商7-11消費13元手續費、全家32元購買飲品。
image source:財政部官網
不過，兌獎期限只到5月5日，至今還有3張千萬元中獎發票沒人領，消費地點包括：在桃園市龜山區「四季田水果行」，100元購買2顆水果；台北「大葉高島屋」KEY COFFEE買咖啡，消費130元；雲林斗六的台電繳納電費274元，地址位在雲林縣斗六市三平里明德北路3段39號。
此外，還有5張200萬沒人兌獎：
1.停車費20元
地址：桃園市平鎮區「泉欣企業社壢新營業所」停車
2.飲料50元
地址：台中市清水區一間名為「華得來」飲料店
3.萊爾富－菸品95元
地址：新北市中和區莊敬路29號1樓
4.美廉社－飲品、食物101元
地址：新北市板橋區民權路202巷14弄4號
5.加油500元
地址：桃園市八德區介壽路二段631號的加油站
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