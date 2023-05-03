快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

長庚發表iPS外泌體研究 可望治療腦中風心肌梗塞

中央社／ 台北3日電
長庚醫院與美國史丹福工學院Sarah Heilshorn教授合作，成功提取人類「誘導多功能幹細胞」外泌體的方式，圖由左至右為林口長庚醫院心臟內科系系主任褚柏顯、林口長庚醫院副院長溫明賢、林口長庚醫院心臟內科系副教授李振宏。聯合報記者／鄒尚謙 攝影
長庚醫院與美國史丹福工學院Sarah Heilshorn教授合作，成功提取人類「誘導多功能幹細胞」外泌體的方式，圖由左至右為林口長庚醫院心臟內科系系主任褚柏顯、林口長庚醫院副院長溫明賢、林口長庚醫院心臟內科系副教授李振宏。聯合報記者／鄒尚謙 攝影

iPS細胞是再生醫療焦點之一，長庚醫療團隊與美國史丹佛大學合作，提取iPS細胞衍生的外泌體，打造限制更少療法，可望治療腦中風、心肌梗塞、糖尿病、關節退化等疾病。

林口長庚醫院今天舉行記者會分享這項研究成果，林口長庚醫院心臟內科醫師李振宏簡報指出，胚胎幹細胞一直被視為再生醫學的重要細胞來源，且運用廣泛，但卻涉及移植後的免疫排斥及使用人類胚胎道德考量等疑慮。

日本在2007年發表和證實，從皮膚、血液中分離而出的幹細胞，也就是「誘導多功能幹細胞」（iPS細胞），可取代胚胎幹細胞，並有越來越多的證據顯示，iPS大部分再生能力在於其所分泌的外泌體，會通過擴散作用，作用於鄰近的細胞，誘發再生能力，以達增生修復效果。

李振宏說，外泌體本身不是活細胞，且大小僅有30至150奈米，除尺寸小、處理方便外，在很多情況下，也能達到與幹細胞治療同樣的效果，甚至增加細胞本身的存活率，具有抗發炎、延緩衰老的能力，可穿透血腦屏障，相較下更容易利用、生物製造和量產。

外泌體同樣可廣泛運用在各部位，李振宏說明，若用於骨關節炎，可達到抗發炎、促進軟骨修復、抑制滑膜炎，調節軟骨下骨骼的重塑，使用於腦部，因為其尺寸較小、可以進入腦部血管，有機會修復腦組織，並通過血腦屏障，修復受損的腦組織及其功能、治療阿茲海默症，在心血管系統中，則可增加血管新生、減少組織纖維化。

林口長庚醫院副院長溫明賢表示，這項重大的成果也促使各種人體臨床試驗研究積極進行中，希望對於未來的疾病治療帶來突破性進展，例如，使用癌症來源的外泌體作為標誌物，可用於檢測和預測癌症治療後的效果和反應。

幹細胞 長庚

延伸閱讀

長庚攜史丹佛研究外泌體再生醫療 成果登國際頂尖期刊

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕，容易被誤診

身體半邊麻痺！33歲男星爆罹「腦中風」　全面暫停演出

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

相關新聞

美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內...

陳芳明：朱銘作品勝過雄辯 更替台灣鄉土文學論戰敲下定音錘

1970年代，曾經有一場台灣鄉土文學論戰的運動，當大家都舌槍論劍，定義鄉土元素時，朱銘的作品一出現，為什麼立刻讓大家安靜了下來？

物價只升不降？蛋價回穩這些店家主動降價 「這是跟客人的約定」

國內蛋價近期趨於回穩，有部分曾因蛋價高漲而一度調高商品售價的餐飲業者，霸氣宣布菜單上的蛋類食物調回原價。除了本報之前報導過的新竹知名早餐店宣布「含雞蛋的商品調降5元」外，全台北中南陸續有餐飲業者發布降價，讓消費者大讚「老闆是好人」、「有良心的好店家」、「平均一周吃一次，即日起改成兩次」。

高溫飆破36度以上 中午前後4縣市發布高溫燈號

今天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上，...

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出...

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦