長庚發表iPS外泌體研究 可望治療腦中風心肌梗塞

iPS細胞是再生醫療焦點之一，長庚醫療團隊與美國史丹佛大學合作，提取iPS細胞衍生的外泌體，打造限制更少療法，可望治療腦中風、心肌梗塞、糖尿病、關節退化等疾病。

林口長庚醫院今天舉行記者會分享這項研究成果，林口長庚醫院心臟內科醫師李振宏簡報指出，胚胎幹細胞一直被視為再生醫學的重要細胞來源，且運用廣泛，但卻涉及移植後的免疫排斥及使用人類胚胎道德考量等疑慮。

日本在2007年發表和證實，從皮膚、血液中分離而出的幹細胞，也就是「誘導多功能幹細胞」（iPS細胞），可取代胚胎幹細胞，並有越來越多的證據顯示，iPS大部分再生能力在於其所分泌的外泌體，會通過擴散作用，作用於鄰近的細胞，誘發再生能力，以達增生修復效果。

李振宏說，外泌體本身不是活細胞，且大小僅有30至150奈米，除尺寸小、處理方便外，在很多情況下，也能達到與幹細胞治療同樣的效果，甚至增加細胞本身的存活率，具有抗發炎、延緩衰老的能力，可穿透血腦屏障，相較下更容易利用、生物製造和量產。

外泌體同樣可廣泛運用在各部位，李振宏說明，若用於骨關節炎，可達到抗發炎、促進軟骨修復、抑制滑膜炎，調節軟骨下骨骼的重塑，使用於腦部，因為其尺寸較小、可以進入腦部血管，有機會修復腦組織，並通過血腦屏障，修復受損的腦組織及其功能、治療阿茲海默症，在心血管系統中，則可增加血管新生、減少組織纖維化。

林口長庚醫院副院長溫明賢表示，這項重大的成果也促使各種人體臨床試驗研究積極進行中，希望對於未來的疾病治療帶來突破性進展，例如，使用癌症來源的外泌體作為標誌物，可用於檢測和預測癌症治療後的效果和反應。