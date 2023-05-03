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美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
彰化環團今北上抗議反對再新設焚化廠。記者胡瑞玲／攝影
彰化環團今北上抗議反對再新設焚化廠。記者胡瑞玲／攝影

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內增設2座焚化爐，負責焚燒全國工業區的汙泥及事業廢棄物，環團反對再於彰化增設焚化爐，並指出開發單位晶鼎公司違反環評違法施工，要求經濟部及環保署落實監督並撤除焚化廠。

彰化環團今北上抗議反對再新設焚化廠，彰化環盟總幹事施月英指出，晶鼎公司施工前未召開說明會與民眾溝通、縣府核發建照前就違法施工，過去不斷向環保署及經濟部工業局檢舉，但隨著廠商施工面積愈來愈大，環保署及工業局卻不聞不問、置之不理，因此才會召集鄉親北上召開記者會陳情，要求撤除焚化廠並請監察院、檢調單位協助調查咎責。

反晶鼎焚化爐自救會黃常禎表示，晶鼎焚化爐BOT案疑點重重、違法亂紀，從工業局的招標、發包、超貸，一路到環保署的環評，都有很多瑕疵讓人詬病。例如在疫情高峰，環保署小組審查3次在6個月內快速通過，絲毫不理會縣府反對的立場，甚至晶鼎違法動工卻未見政府開罰，痛批業者目無王法、公家單位不執法。

時代力量立委陳椒華指出，晶鼎公司未取得縣府建照即違法動工，明顯違反環評法施行細則第18條「說明會應在『許可後動工前』辦理」的規定，環保署應依第50條規定辦理此案監督工作，但環團檢舉多日，環保署卻不作為，質疑包庇廠商。

陳椒華表示，晶鼎代表人劉佳鈞為前環保署官員及地方環保局科長，這種拉公務員加入的手法跟日勝生美河市案差不多，形同利用前官員協助打通關及知法犯法，實不可取，要求檢調及廉政署應注意此案是否有人謀不臧的不法情事，避免美河市弊案重演。

民眾黨立委賴香伶表示，環保署在疫情嚴峻期間快速通過環評，環保署責無旁貸要說明，新設的事業廢棄物焚化爐，不僅提供彰化工業區需求，整個中部事業廢棄物的處理量能都要往該處集中，彰化縣既有焚化爐已經很多、空汙情況嚴重，但工業局以中部需要去化量能核准本案，要求經濟部長應給予回應。

經濟部工業局說明，過去事業廢棄物量能不大，可至一般廢棄物焚化爐焚燒，近年事廢量能大增，壓縮到家戶垃圾焚燒量能；依照廢清法規定，工業區須設事業廢棄物的設施。問題重點在於，民眾反應焚化爐太多，另廠商違規行將會依照相關法規處理，後續也會持續監督。

針對晶鼎違反環評違法施工，環保署回應，3月28日收到民眾陳情後，當天即刻到現場查看，發現現場有圍籬、整地，在環評認定上就是開工行為，依照行政程序，若發現廠商有違反環評的嫌疑，會先請廠商陳述意見，若認定廠商沒有理由違規，後續就會依規定裁罰，裁罰金額為30至150萬元。

環保署表示，目前已發文通知廠商陳述意見，但廠商並無收到通知，如今陳述意見期限已過，後續會依規定開罰。

環保署 焚化爐

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