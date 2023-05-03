走出教室才知世界殘酷 葉肇元：學校只教校園競爭

「走出學校才知道外面世界多殘酷，但這樣的衝擊是好事。」雲象科技公司執行長葉肇元道出8年來創業歷程，現在已有70多位員工、多項醫材和AI數位病理系統成功落地用於臨床。考上台大醫科卻不當醫師，赴美攻讀博士班當研究學者，途中學了程式而轉行創業，不斷轉換跨域的他，想改變病理科數位轉型的夢，用大數據協助醫師「視判」，改寫世界醫療標準的初衷一直沒變過。

「純手工」200萬骨髓抹片AI細胞，成全世界最大資料庫

21世紀的現在，你能想像醫院內病理科停留在100年前的技術？對病理組織分析有興趣的葉肇元，想改變病理報告採「視判」的現況，試圖翻轉病理科數位轉型。建立「AI醫療影像解決方案」是他一直以來的夢想，而雛型居然來自一場對話。

有一天他與同窗聊到血液疾病的診斷有其困難，尤其在骨髓檢測，同學提及，「白血病的確診檢驗，是由醫檢師將抽出的骨髓染色、抹上玻片，放置於顯微鏡下，再以肉眼進行觀看，但影像不留紀錄，光憑醫檢師的經驗、眼力而定，難免會有疏漏。」

為了實現自己的初衷，葉肇元帶著理想，與大學長、台大血液腫瘤科主任周文堅詳談，並成功與台大醫院攜手合作，共同研發「骨髓抹片AI分類計數」。

他說，「骨髓分類計數」是由資深醫檢師或醫師「純手工」一顆顆標註有問題的細胞予以數位化，並訓練AI用於臨床檢驗，對沒有經驗的醫檢師來說是一大助力，影像留存也有助後續複驗。如今該技術跨國合作，已累積200多萬顆細胞資料，成了全世界最大的骨髓抹片數位資料集。

做生意的勢必要計算相關成本，「骨髓抹片AI分類計數」靠「工人」智慧去篩選標記，前期建置耗費相當大的資源。他坦言，對患者的角度來說很好，但投資人來講不好。另一個現實面是健保，「台大一年只有2千多件骨髓抹片檢查，其餘醫院可能只有50幾次，健保給付可能沒有超過5萬元，醫院並不會投資買設備。」

走健保給付或自費？ 新創公司嘆限制多

為了不身陷在健保給付受限的泥淖，得開拓另一條自費項目的活水，看準了台灣一年幾十萬次的大腸鏡檢測，雲象科技開發出「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」。

這套系統在進行大腸鏡時能陪著醫師緊盯蛛絲馬跡，彷彿醫師第二雙眼睛，腺瘤偵測率約可提高14%到30%，至今累計3,000以上的個案，40萬張影像資料，透過高速偵測高準確率的AI偵測模型，檢查精準度高達95%。

由於是自費項目，只要健檢中心放進加購選單，民眾就能依需求選購。因為是醫材，即使是自費，也需要向醫療衛生相關單位討論計價方式。

「對於新創公司來說這些申請流程繁瑣又複雜，若想要申請健保給付要先走健保署流程，無法通過給付，改走自費項目，也得需要和衛生單位討論自費價格，不是隨便說的算。」旁觀者不了解的辛苦之處，葉肇元一口說盡，「產品進行臨床實驗可能花上四年，走完健保申請的流程和相關計價基礎可能花二年，好不容易到了商業化，可能碰到醫院不熟悉器材，民眾問了也會說沒有這個選項。

不穿白袍！學界氛圍不適應，改穿西裝當CEO

就像打怪般層層闖關是新創公司必走的道路，8年挺了下來更有感觸，這股不自我設限的個性也反映在求學過程中，外人眼中學霸的他說，「我在建中成績超爛，覺得學校教育的都是體制內競爭。」正值叛逆年紀乘著學風自由的步調，當上了生物研究社長，活動辦的有聲有色，升學卻千迴百轉，好不容易才考上台大醫學系。

正當以為台大畢業後要準備從醫，葉肇元抱著對科學研究的喜愛，跑到美國攻讀南加州大學病理學博士，對於爸媽期許他是家族裡第一位醫師，他只丟出一句「回來還是能當醫師」，然而，知子莫若父，父母明白「孩子的想法」，放手讓他出國學習兼自我探索。

後來，葉肇元真的沒有當醫師，反而進入了學界，但在做研究的這段期間，他發現所見所學與想像差距大，並無法改變病理學上的窠臼，這樣的生活使他陷入憂鬱，直到替一位被系統器材困擾許久的教授，利用程式解決了難題，開始萌發創業念頭，返國後在得到父親支持及提供創業基金，他穿上西裝當起了執行長，和父親一同經營公司，現今父親是雲象科技公司的營運長。

告別傳統！數位病理系統臨床運用市占8成

葉肇元遠大的夢想，「AI醫療影像解決方案」在「骨髓抹片AI分類計數」及「大腸鏡即時AI瘜肉偵測」打下基礎後，目前在台灣數位病理管理系統市佔率第一，這套AI輔助判讀包含肺癌、胃癌、鼻咽癌、乳癌等癌症偵測及定量，減輕醫療人員負擔，加速實踐精準醫療。

他指出，研發的系統將傳統玻片全部數位化，架設管理及閱片系統，利用AI技術訓練影像標註，免於醫檢師經驗不足或漏看，能降低漏掉病灶機率，有助於後續的診斷、治療，目前與國內外醫學中心合作，包含美日德的醫院，國內則有台大醫院、台北榮總、長庚、淡水馬偕醫院等皆導入系統。

堅持初衷的夢想，骨髓抹片AI分類技術立足世界

商界攻城掠地，台灣只是一塊城池，放眼的是國際疆土。葉肇元以「骨髓抹片AI分類計數」為例，近年成功打進日本、新加坡，更取得歐盟CE許可證，「其實各國的細胞染色技術、儀器都不同，算下來都是成本。」葉肇元反倒笑說，「通常大公司進行市場調查後都會退場，剛好我們公司沒有市調團隊，沒人能阻止我繼續下去，不過也讓這項技術在世界上事情做得最好。」