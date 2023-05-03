快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

聽新聞
test
0:00 / 0:00

長庚攜史丹佛研究外泌體再生醫療 成果登國際頂尖期刊

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
長庚醫院與美國史丹福工學院Sarah Heilshorn教授合作，成功提取人類「誘導多功能幹細胞」外泌體的方式，圖由左至右為林口長庚醫院心臟內科系系主任褚柏顯、林口長庚醫院副院長溫明賢、林口長庚醫院心臟內科系副教授李振宏。記者／鄒尚謙　攝影
長庚醫院與美國史丹福工學院Sarah Heilshorn教授合作，成功提取人類「誘導多功能幹細胞」外泌體的方式，圖由左至右為林口長庚醫院心臟內科系系主任褚柏顯、林口長庚醫院副院長溫明賢、林口長庚醫院心臟內科系副教授李振宏。記者／鄒尚謙　攝影

外泌體的應用範圍愈來愈廣泛，醫界也都相當看好未來用於治療疾病。林口長庚醫院心臟內科醫師李振宏、主任醫師褚柏顯研究團隊，與美國史丹福工學院Sarah Heilshorn教授合作，成功提取人類「誘導多功能幹細胞」外泌體的方式，有望應用於腦中風、阿茲海默症等神經疾病。研究成果登上國際項尖國際期刊「生醫材料（Biomaterials）」。

「胚胎幹細胞」一直被認為是再生醫學的重要細胞來源，而且已經被廣泛探索並運用於未來各種疾病的可能治療用途和方向，包括心肌梗塞、視網膜疾病、脊髓損傷、傷口復原和中風後的神經元修復。

人類「誘導多功能幹細胞」大部分再生能力的治療效果，在於它們所釋放出外泌體的效果。李振宏表示，愈來愈多證據顯示，人類「誘導多功能幹細胞」可取代「胚胎幹細胞」，其外泌小體的再生能力會通過擴散作用，作用於鄰近的細胞，誘發再生能力，以達增生修復之效果。

李振宏說，使用幹細胞直接療法時，實驗過程通常需要有非常嚴格的儲存和運輸方法，維持幹細胞的活力和表現並嚴密監測，以避免之後可能的畸胎瘤產生。

褚柏顯說，「胚胎幹細胞」一直受限於許多疑慮，包括注射活性幹細胞進入人體，有微小的機會產生畸胎瘤，需仔細追蹤。且因細胞結構完整尺寸大，容易產生排斥，在人體內的穿透力較差，也無法通過血腦屏障，應用範圍有限。因此目前再生醫學的尖端研究方向，都在尋找不須直接注射活細胞的新治療模式。

褚柏顯表示，外泌小體治療與細胞治療相比，不易引發排斥而且安全性相對較高，其中因為分子小，有穿透血腦屏障等許多優勢。因此使用源自於幹細胞來源可治療的成分，並避免直接使用活細胞的治療策略，已被認為更易於利用、生物製造和量產，成為未來轉譯成臨床治療方法的一個重要的進展。

林口長庚醫院溫明賢副院長指出，「誘導多功能幹細胞」外泌體的新方式，將促使各種人體臨床試驗研究積極進行中，希望對於未來的疾病治療帶來突破性進展。例如，使用癌症來源的外泌體作為標誌物，可用於檢測和預測癌症治療後的效果和反應。另外，也可利用幹細胞外泌體的再生治療效果解決許多棘手的問題，如腦中風、阿茲海默症、心肌梗塞、糖尿病以及關節退化等等疾病。

幹細胞 腦中風 癌症治療

延伸閱讀

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕，容易被誤診

身體半邊麻痺！33歲男星爆罹「腦中風」　全面暫停演出

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

東海大學擠下241所世界名校 勇奪美國史丹佛大獎第三名

相關新聞

美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內...

陳芳明：朱銘作品勝過雄辯 更替台灣鄉土文學論戰敲下定音錘

1970年代，曾經有一場台灣鄉土文學論戰的運動，當大家都舌槍論劍，定義鄉土元素時，朱銘的作品一出現，為什麼立刻讓大家安靜了下來？

物價只升不降？蛋價回穩這些店家主動降價 「這是跟客人的約定」

國內蛋價近期趨於回穩，有部分曾因蛋價高漲而一度調高商品售價的餐飲業者，霸氣宣布菜單上的蛋類食物調回原價。除了本報之前報導過的新竹知名早餐店宣布「含雞蛋的商品調降5元」外，全台北中南陸續有餐飲業者發布降價，讓消費者大讚「老闆是好人」、「有良心的好店家」、「平均一周吃一次，即日起改成兩次」。

高溫飆破36度以上 中午前後4縣市發布高溫燈號

今天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上，...

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出...

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦