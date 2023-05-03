過勞台灣人？工程師咳綠痰「白血球狂飆1萬8」 醫：年輕人很少這麼嚴重

五一勞動節剛過，勞工有好好照顧自己的身體嗎？醫師蘇一峰分享有工程師患者最近來看病，對方出現3症狀，也讓他直呼「年輕人一般很少這麼嚴重」、「過勞的台灣人」！

蘇一峰在臉書發文表示，趁著勞動節放假，有年輕工程師來看病，主訴是咳嗽一個月，並且斷斷續續發燒，痰呈現黃綠色。

結果X光一照，診斷是肺炎，一般來說白血球指數大概五、六千、一萬是上限，但該名患者白血球指數卻來到一萬八，讓蘇一峰不禁表示：「發炎指數破百」、「過勞的台灣人」。

蘇一峰並指出，發炎指數和白血球高，又一直發燒，年輕人一般很少肺炎這麼嚴重的。不過後來他也補充，病人一直向自己澄清，並沒有過勞，也讓醫師寫道：「好吧！所以只是懶得來看病」。

據了解，肺炎通常是受到病毒或細菌感染，偶爾會由其他微生物感染引起。常見的症狀包括有痰的咳嗽、胸痛、發熱及呼吸困難等，症狀可能由輕微到嚴重不一。