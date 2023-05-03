5月起 無正當理由未足額進用身心障員工最高罰10萬

勞動部今指出，去年身心障礙者就業定額進用狀況，雖未足額的義務單位微幅增加15家，但全台整體實際進用人數增加2917人，發展署強調，五月起，私校、團體及民營事業機構無正當理由違反定額進用規定者，恐面臨2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

發展署強調，義務單位如有未足額進用身心障礙者，除應繳納差額補助費外，另依身心障礙者權益保障法第96條第2款規定，私立學校、團體及民營事業機構無正當理由違反定額進用規定者，由地方勞工主管機關處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

勞動部2月令釋身心障礙者權益保障法第96條第2款所稱「無正當理由」，加強督促私立學校、團體及民營事業機構未足額進用單位積極進用身心障礙者，解釋令自5月1日生效，義務單位未足額進用身心障礙者，如係因歧視身心障礙或不實進用身心障礙者等令釋所列情形所致者，將可能面臨裁罰。

勞動部統計，2022年的身心障礙者就業定額進用與前年相較，義務機關（構）由1萬7774家增加至1萬7910家，實際進用率自143.78%成長至145.92%，顯示產業環境持續變動之下，定額進用制度對於身心障礙者就業具一定程度保障。依法應進用身心障礙者人數，則由6萬80人增加至6萬1203人，增加1123人，實際進用人數由8萬6385人增加至8萬9302人，增加2917人。超額進用人數由2萬6305人增加至2萬8100人，增加1795人。

至於未足額義務單位的家數，雖然微增15家，由1797家增至1812家，但整體未足額義務單位占比由10.13%略降至10.12%，其中公立義務單位由0.75%下降至0.67%、私立義務單位由13.25%下降至13.23%。

發展署解釋，義務單位無法足額進用原因主要為人員流動後未及時遴補所致，也有部分是受限於組織員額、未有適合職缺，或職缺需特殊專長人力，致無法找到符合職能之身心障礙者。

發展署說，為輔導未足額進用單位改善，勞動部偕同地方政府透過雇主拜訪、座談會等加強宣導，減少因身障員工離退職無法及時遴補情形。