每萬人只有13位醫師 雲林啟動遠距醫療自救

健保署公告雲林縣有13鄉鎮醫療不足，卻因非山非市特性，不適用健保改善山地離島地區醫療資源計畫給付條件，雲林縣政府自編預算，與台大醫院雲林分院、北港媽祖醫院合作，啟動山海大計畫，將在四鄉鎮試辦遠距醫療，今天先從林內鄉試辦，將於隔周三上午在林內衛生所提供皮膚科遠距會診服務。

雲林縣林內鄉內僅有4家西醫診所，鄉民就醫經常要舟車勞頓到外鄉鎮，林內鄉長劉姿言說，光是就醫的交通就是大問題，更別提到外地就醫經常耗去大半天時間，為此林內衛生所與台大雲林分院合作皮膚科遠距會診服務，今天開始試辦。

雲林縣老年人口比例已超過20%，為超高齡縣市，張麗善說，全國每萬人有22位醫師服務，雲林只有13位，醫療資源低於全國平均值，透過零距離的遠距醫療無縫接軌，讓民眾可以接受最專業的醫療服務。

衛生局長曾春美說，雲林縣醫療資源確實不足且不均，卻因屬非山非市縣市，不適用健保改善山地離島地區醫療資源計畫給付條件，為減少獨居長者因交通不便等因素延遲就醫，增進鄉親在地就醫可近性，縣長張麗善全力支持啟動山海大計畫，由縣府自編預算，試辦遠距醫療服務。

曾春美說，山海大計畫將在林內、古坑兩鄉鎮由台大醫院雲林分院協助試辦，海線會有四湖、水林兩鄉鎮，由北港媽祖醫院協助，她呼籲鄉親善加利用遠距醫療服務，只要使用的人多，就有證據就可以向健保署說雲林確實有需求，應該列入健保給付。