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國考數位化 考選部長：會視情況考量適切性 逐步納入

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
考試院秘書長劉建忻（左）、考選部部長許舒翔（右）。 圖／聯合報系資料照
考試院秘書長劉建忻（左）、考選部部長許舒翔（右）。 圖／聯合報系資料照

國民黨立委謝衣鳳、民進黨立委鄭運鵬今天在立法院司法及法制委員會質詢時提及國考數位化議題，考選部長許舒翔答詢，會視情況考量適切性，研議逐步納入。

許舒翔指出，電腦分配型態不同，和學校合作考場也有場地配合上的困難，包括電腦資源等，還有很多問題要克服和考量是否適切。

許舒翔答詢，電腦化測驗部分今年會再增加中醫師，113年度預定會納入護理師考試、營養師考試，114年納入語言治療師、聽力師，115年預定納入牙體技師、驗光師、驗光生，116年度可能國防法務官就會納入進來，117年可能社工師、法醫師等會視系統穩定性等施行情況，考量是否逐漸納入。

許舒翔表示，國考數位化要面臨的不只考場設備問題，還有人力問題，目前要再擴充考區，人力編制也需要再做調整。鄭運鵬質詢時建議考選部，應將相關資訊以新聞稿或公告的方式公布的網路上，讓各類考生有心理準備。許舒翔答詢，基本上要準備好，準備好的話，一年前會對外宣布。

謝衣鳳質詢時質疑線上申論題如何保證國考考試的公正性？許舒翔答詢，考生可以提出筆試申請，會逐步推動，保障各類、各地考生權益。

謝衣鳳質詢，若考場突然斷電有何防範措施？許舒翔答詢，試場大部分都有不斷電系統，也有發電機可以再來啟動，考試期間也會跟台電協調，對周邊電力供應維持穩定。

立法院司法及法制委員會今天審查典試法第31條條文修正草案等案，考試院秘書長劉建忻今天進行業務報告時指出，希望藉由修法達成三目的，第一，對舞弊的事務人員加重刑責，以達嚇阻效果。第二，導正考試結果的必要措施，強化法源依據。第三，重啟考試所耗費的成本能求償。

圖為國家考試示意圖。 圖／聯合報系資料照片
圖為國家考試示意圖。 圖／聯合報系資料照片

謝衣鳳 醫師

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