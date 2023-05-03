快訊

被爆周旋舊愛新歡3女之間 吳志剛：請讓我用自己力量面對

「天下雜誌」道歉也挽不回 黃子佼再發聲：事情可落幕 捐出4年稿費

長程機票竟不含行李！旅遊達人少看一細節 怒控託運費2.5萬不合理

超商5隱藏地雷「不鹹卻高鈉」飲料 睡前狂喝早上必水腫

聯合新聞網／ 綜合報導
泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。圖／ingimage
泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。圖／ingimage

不少人都知道若宵夜吃了泡麵、鹹酥雞等重鹹食物，隔天早上會大水腫，泌尿科醫師戴定恩提醒，生活中充滿陷阱，超商有五種「不鹹卻高鈉」的地雷飲料，並警告睡前千萬別喝，容易造成身體負擔。

泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專「熱血暖男 戴定恩醫師」發文，常聽到不要吃太鹹，主因就是重鹹的食物鈉含量高，鈉含量一高就會造成身體很多負擔，但飲食生活充滿陷阱，有五種市售飲料雖然不鹹，卻也是高鈉含量的隱藏地雷，分別是「運動飲料、果菜汁、酸梅湯、楊桃汁、巧克力飲品」，他也驚呼，「連我吃麻辣鍋最愛配的酸梅湯都上榜，所以泌尿科醫生都在呼籲～還是喝水最好啦」，他也提醒有些飲料，例如：自己打的果汁，本身沒有高納問題，下次去超商買飲料前先想一下要不要喝別的！

戴定恩醫師和李秉勳醫師也列出「高納飲料風險」，鈉含量超標會造成身體的影響：增加腎臟負擔、增加尿路結石風險、引發水腫、刺激食慾，吃進過多熱量、引發高血壓、中風等心血管疾病、提升失智的機率、骨密度流失，特別是更年期女性髖骨密度的流失。

國建署建議，成人每日納總攝取量不宜超過2400毫克，也就是鹽6克，戴定恩醫師提供低納小技巧，多喝水代謝體內的納，少喝加工飲料、少喝湯，尤其是火鍋的湯、減少醬料使用。

水腫 醫師 超商

延伸閱讀

天氣熱含糖飲料當水喝恐傷腎 慢性腎臟病提早治療避免洗腎

天氣熱、尿量少養成憋尿惡習！醫盤點10大傷害排行榜 血尿嚴重竟會引發癌症

久坐便秘、失眠憂鬱！上班族看不見的10大健康問題 一招啟動身體「代謝密碼」

泡麵用煮的，不要用泡的！吃泡麵必學6招，減輕身體負擔｜元氣網

相關新聞

美河市案翻版？彰化再增2焚化廠 鄉親北上陳情盼撤除

彰化縣轄內有9座焚化爐，包含3座生活垃圾焚化爐、6座事業廢棄物焚化爐，其密集度已為全國之冠，但環保署預計再於彰濱工業區內...

陳芳明：朱銘作品勝過雄辯 更替台灣鄉土文學論戰敲下定音錘

1970年代，曾經有一場台灣鄉土文學論戰的運動，當大家都舌槍論劍，定義鄉土元素時，朱銘的作品一出現，為什麼立刻讓大家安靜了下來？

物價只升不降？蛋價回穩這些店家主動降價 「這是跟客人的約定」

國內蛋價近期趨於回穩，有部分曾因蛋價高漲而一度調高商品售價的餐飲業者，霸氣宣布菜單上的蛋類食物調回原價。除了本報之前報導過的新竹知名早餐店宣布「含雞蛋的商品調降5元」外，全台北中南陸續有餐飲業者發布降價，讓消費者大讚「老闆是好人」、「有良心的好店家」、「平均一周吃一次，即日起改成兩次」。

高溫飆破36度以上 中午前後4縣市發布高溫燈號

今天氣高溫炎熱，中央氣象局表示，今天中午前後台東縣地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷為黃色燈號，氣溫達36度以上，...

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出...

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦