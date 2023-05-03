實用又有趣！醫師指導銀髮族自製「樂器健走杖」

嘉義縣梅山衛生所昨今兩日邀請醫師郭健中共同辦理高齡友善城市及社區計畫，以「不倒翁學校持杖健走」培訓社區師資，教學製作竹健走杖及使用方法，特別的是還能變樂器吹奏一曲，讓社區培養師資嘖嘖稱奇，未來幾周師資群將在雙溪、半天、圳北步道教學，帶領更多居民伴走，降低骨鬆肌少症。

不少長輩因慢性病、肥胖、膝蓋退化，無法走遠，運動量少，進而骨鬆肌少症風險增加，醫師郭健中推廣不倒翁學校持杖健走，包含北歐式健走、日式健走，梅山衛生所主任曾文宏力邀郭醫師到所內教學及做師資培訓。

半天村長朱文重說，近期許多村內老人家都跌倒受傷救醫，出院至今仍無法行走，甚至還坐輪椅，長者學會健走 不僅有益強身，也可減少跌倒機率，降低家人照顧負擔。

主任曾文宏表示，持杖健走可以把走路變成全身性運動、減少跌倒、減少上下坡上下樓梯的膝蓋酸痛，走得更遠、肌力更好、看到更多風景，心情也開闊了。