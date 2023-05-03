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長程機票不含行李！達人看「托運費」怒喊傻眼 網卻不買帳

聯合新聞網／ 聯合新聞網
經常出國旅遊的達人Fish&Aki，日前在粉專《達人帶路》中，透露自己搭長程機的時候，因托運行李的問題大踩雷。圖／ingimage
經常出國旅遊的達人Fish&Aki，日前在粉專《達人帶路》中，透露自己搭長程機的時候，因托運行李的問題大踩雷。圖／ingimage

經常出國旅遊的達人Fish&Aki，日前在粉專《達人帶路》中，透露自己搭長程機的時候，因托運行李的問題大踩雷，更直言「易遊網土耳其航空，大地雷！」引起底下熱烈討論。

該文寫下，他幾個月前從易遊網買了土耳其航空、台灣經伊斯坦堡飛以色列的國際機票，而4月28日晚間在桃園機場的Check-in櫃檯，準備搭去土耳其轉機時才發現，「飛行時間長達12個小時的國際航班，機票票價居然沒有包含任何托運行李！而且付費托運行李，要價2萬5千5百元！」讓他直呼很誇張。

他傻眼表示，飛行十幾個小時的航線，沒遇過可以不含行李的，這跟兩三個小時的短途飛行不一樣，且土耳其航空不是廉價航空，令他難以想像。當時因為價格超乎預期，地勤也來關切。文章表示，「台灣地勤人很好，他們也只是照機票上的資訊辦事，無法放水，對方建議把不用的行李包一包寄回家，然後其他的背在身上或手提。」

文末，Fish&Aki也呼籲大家外出旅遊請多留意，「不要像我們旅行幾十年，真的第一次踩到地雷。如果我曾推薦你去易遊網或搭乘土耳其航空，Fish&Aki深深的致歉」。

Fish&Aki對於行李托運費相當不滿。圖／取自《達人帶路》
Fish&Aki對於行李托運費相當不滿。圖／取自《達人帶路》

不過對此事，大多網友表示，「我怎麼覺得易遊網的票規都寫很清楚，還是你沒打開來看就刷下去」、「把當初訂票付款後的確認文件找出來看，就知道是不是自己的失誤啦」、「且不論航空公司好不好，比價買便宜票價的同時，易遊網都有標註」、「誰說國際航線就一定會包含托運行李的，之前我就買過德航美國到匈牙利不包含托運行李的機票，開票時都很清楚知道自己買的是什麼票」。

而針對後續，粉專同日再釋出其他相關文章，認了買機票時確實沒有看好，直覺地認為十幾個小時的航班一定有包含行李。不過因無法支持「不合理」的托運費，將不會再搭土耳其航空，也不會再找代理商買機票。

土耳其 機票 易遊網 桃園機場 航線 廉價航空

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