幼兒持續咳嗽、高燒不退恐得「這個病」醫：躲也躲不掉

最近許多幼童出現咳嗽、高燒不退，讓家長憂心不已。馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧表示，這類幼童恐不是罹患最近社區流行的黴漿菌或新冠肺炎，而是感染人類間質肺炎病毒（hMPV），而這隻病毒每個人「遲早都會得，躲也躲不掉」，建議家長保持平常心，注意幼童健康飲食及生活，把過敏控制穩定，感染後也不至於太嚴重。

黃瑽寧於臉書表示，人類間質肺炎病毒雖然名字很嚇人，但本質上和呼吸道融合病毒類似，主要症狀為咳嗽，發燒。但發燒天數因人而異，有些孩子會長達5至7天，但大孩子發燒兩、三天就退了，症狀較輕。

黃瑽寧指出，比較麻煩的是有過敏氣管的孩子，這隻病毒會誘發過敏咳嗽，甚至讓氣喘發作，所以有呼吸道過敏體質的孩子，必須保持氣管健康與穩定，才不至於變成需要住院治療氣喘。

黃瑽寧說，由於呼吸道病毒實在太多了，且一般診所沒有此病毒的快篩試劑，目前也只能用流行病學進行研判。由於人類間質肺炎病毒是「病毒」，除非併發中耳炎等細菌感染，否則是不需要使用抗生素治療。