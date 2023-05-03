兒童未來館建築師年底揭曉 立委：相信重大工程不分藍綠

新北市長侯友宜昨在議會回應議員的質詢時表示，以新北市為基地、蘇貞昌任院長時拍板的的「兒童未來館」，目前是暫停狀態。文化部則發聲明表示此案完全依照計畫期程辦理各項作業中，「並無延宕」，預計今年底前將完成建築師徵選。今天立委萬美玲於教委會質詢時又提到此事，表示「相信國家重大工程不會分藍綠、帶政治色彩」，但新北市卻不知道為什麼會停下來，文化部應該跟地方政府好好溝通、讓地方知道做到哪裡。

史哲回應，2021行政院把板橋特專三用地核定作為國家的兒童未來館，預算更從130億增加到165億，可見當時行政院非常重視這個建設。此案屬國家重大公共建設計畫，重大公共建設計畫經過行政院計畫經過行政院核定的時候，其實當中本來就有期程，這個期程也就是今年要完成建築師的遴選。他表示，這麼大的案子，建築師的甄選嚴謹且關鍵，因此文化部現在做最後招標文件的相關檢視。

萬美玲再質疑，文化部表示競圖即將公開招標了，卻要到年底才能完成建築師的遴選？史哲表示，這麼高金額而且是文化設施、採國際合作的競圖，因此其遴選的等標期通常都達到四到六個月之間；兒童未來館的作業跟新北美術館一樣，會有四個月的等標期。