快訊

噁！流動廁所糞水排入台東秘境蝴蝶谷 遊客戲水傻眼：想吐了

NBA文字直播／勇士得分小空窗 湖人羅素開火挹注三節領先8分

1天周旋2女！北市議員吳志剛再爆緋聞 3周內5度幽會熟女

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兒童未來館建築師年底揭曉 立委：相信重大工程不分藍綠

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
兒童未來館預計今年底前將完成建築師徵選。圖/文化部提供
兒童未來館預計今年底前將完成建築師徵選。圖/文化部提供

新北市長侯友宜昨在議會回應議員的質詢時表示，以新北市為基地、蘇貞昌任院長時拍板的的「兒童未來館」，目前是暫停狀態。文化部則發聲明表示此案完全依照計畫期程辦理各項作業中，「並無延宕」，預計今年底前將完成建築師徵選。今天立委萬美玲於教委會質詢時又提到此事，表示「相信國家重大工程不會分藍綠、帶政治色彩」，但新北市卻不知道為什麼會停下來，文化部應該跟地方政府好好溝通、讓地方知道做到哪裡。

史哲回應，2021行政院把板橋特專三用地核定作為國家的兒童未來館，預算更從130億增加到165億，可見當時行政院非常重視這個建設。此案屬國家重大公共建設計畫，重大公共建設計畫經過行政院計畫經過行政院核定的時候，其實當中本來就有期程，這個期程也就是今年要完成建築師的遴選。他表示，這麼大的案子，建築師的甄選嚴謹且關鍵，因此文化部現在做最後招標文件的相關檢視。

萬美玲再質疑，文化部表示競圖即將公開招標了，卻要到年底才能完成建築師的遴選？史哲表示，這麼高金額而且是文化設施、採國際合作的競圖，因此其遴選的等標期通常都達到四到六個月之間；兒童未來館的作業跟新北美術館一樣，會有四個月的等標期。

文化部 行政院

延伸閱讀

提升臺灣原創兒少節目品質與產量 文策院與富邦文教基金會簽署MOU

南韓電信投資OTT進軍台灣 史哲：「韓兵入關」是警訊

等了13年公視關鍵修法統統送協商 史哲：至少往前走一步

韓國OTT將進軍台灣 史哲呼籲電信業者投資台灣內容產業

相關新聞

司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出...

公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年2...

星宇和五月天合作 航空業內批：喊「Mayday」真不吉利

話題不斷的星宇航空，在開航洛杉磯、董事長張國煒連番大砲發言後，昨又傳出星宇將和天團五月天合作。對此，星宇航空低調證實就是...

吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天

天氣繼續暖如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣暖如夏到周六，多處高溫在...

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

衛福部110年統計，心血管疾病為國人十大死因第二位，但流行病學發現，心血管疾病與其他疾病不同，男女在症狀、診斷和預後方面...

「紅烏龍」鹿野茶區的再起之光 新興特色茶翻轉老茶區

博雅齋自然茶園（簡稱博雅齋），1986年成立，吳秋伶投入茶業的年資已37年；而2017年成立君玉茶園的蔡岳君，若從他以製茶學徒身分投入茶業的1994年算起，迄今也已29年。他們都親眼見證了1990年代鹿野茶業備受衝擊的歷程。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦