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機組員不滿防疫政策拒出席感恩會 王國材：訴求合乎理性

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園市空服員職業工會、機師工會認為指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，昨天拒絕出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。本報資料照
桃園市空服員職業工會、機師工會認為指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，昨天拒絕出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」。本報資料照

桃園市空服員職業工會、機師工會昨天拒絕出席「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，認為指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，造成難以彌補的傷害，被剝奪的人權不能用頒獎來抵銷。立委今質詢質疑主管機關交通部未積極協助，交通部長王國材表示，機組員的訴求合乎理性，會透過民航局跟各工會表達感謝。

桃園市空服員職業工會、機師工會接連指出，指揮中心對航空機組員防疫管理政策失當，造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害，「國籍航空公司機組人員防疫健康管控措施作業原則」更讓機組員陷入反覆隔離的輪迴中，是一場基本人權、自由、生活圈被反覆剝奪的惡夢，已針對不當防檢疫政策提起行政訴訟。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，空服員職業工會拒絕參加「COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」，疫情3年過去了，為何還會有人覺得委屈、被汙名化？交通部身為主管機關的態度是不是認為頭過身就過？應責成民航局找工會協助洗刷汙名。

王國材表示，過去指揮中心因疫情考量對機師、空服員嚴格管理，讓他們生活上非常辛苦，幾乎都被關起來，這段時間因為他們的付出讓空運沒有中斷，非常感謝，指揮中心基於防疫考量的政策的確讓他們過去有這樣埋怨，他們表達也是合乎理性，會透過民航局跟各工會表達感謝。

空服員 交通部長 民航局

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