國人聘僱外籍幫傭解禁？ 龔明鑫：一個月內給答覆

台灣面臨缺工危機，但立委批評國人要聘僱外籍幫傭難如登天，相對之外，在台外企主管只要年薪300萬元以上就可聘僱，本地勞工卻要家中有3名以上年紀6歲以下子女才能聘僱，扼殺勞動力？國發會主委龔明鑫今天在立院表示，的確可以重新思考進行調整，承諾一個月內給答案。

國民黨立委楊瓊瓔今天在立院經濟委員會質詢指出，台灣經濟面臨困境，政府即使想要擴大公共建設，也面臨缺工問題，但很多人可能因為家中照顧問題無解，無法上工，反觀在台外國企業主管只要年薪300萬元，就可以聘僱外籍幫傭，本國人卻要三名子女且6歲以下，等於每年都生小孩才可能，對國人非常不公平，是否要改？這是欺負國人？也扼殺產業發展。

龔明鑫表示，目前的確思考應該要重新調整。楊追問何時可以有答案？龔明鑫表示，一個月內。

根據勞動部現行聘僱外籍幫傭規定，必須符合在台外國企業高階主管，年薪達台幣300萬以上，但國人若想請外籍幫傭，需家中有3名以上年齡6歲以下子女，或4名以上年齡12歲以下子女、其中還有2名是年齡6歲以下才能申請。若家中的小孩老人是6歲以下或75歲以上，就需計點累積至16點才能申請，難度極高。