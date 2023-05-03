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司機員疑被施壓開ATP故障車 立委批台鐵「安全老鼠屎」

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵爆出有司機員疑似被施壓開出ATP故障車。示意圖，本報資料照
台鐵爆出有司機員疑似被施壓開出ATP故障車。示意圖，本報資料照

台鐵2018年普悠瑪號事件ATP列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範ATP故障列車不得開出，但近日卻爆出有司機員疑似被施壓要求開ATP故障車。立委今質詢痛批，「安全不能圓融、沒有折扣」，根本是安全老鼠屎，台鐵若無法遵守，訂再多規範也沒用。交通部長王國材則說，這次司機員做了很正確決定，安全絕不能打折。

有網友爆料，4月29日有司機員交接寫到車輛ATP無法開啟，不料台鐵卻未更換編組，隔天還叫另名司機員出庫出車，司機員發現故障拒絕出車，主管還一度不給更換，拖到最後才換編組，主管事後竟還傳訊息建議該名司機員「圓融一點」。

立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，依照台鐵SOP規範，ATP故障不能開就是不能開，但台鐵文化至今未調整，竟還有司機員被施壓要求「圓融點」，就是安全的老鼠屎，強調「安全不能圓融、沒有折扣」，應一周內給國人交代。

立委林俊憲也說，5年前的普悠瑪事故把責任歸咎於司機員，當時司機員的自白提到，「台鐵車輛故障繼續發車是常態」，5年過去，台鐵做這麼多安全體檢、SOP，卻還是繼續發生相同狀況，事實上台鐵不缺SOP，是公司文化問題，若不遵守訂定再多規範也沒用，且這只是冰山一角，老問題改不了公司化也沒用。

另外，他也說，ATP是列車安全重要防線，根據台鐵統計，2021年故障卻高達400多次，去年也有300多次，前年的400多次中，有299次是機器故障、103次是不明原因、43次是人為，為何故障率這麼高？到底存在多少車次故障還是照常開出？

王國材表示，這次事件司機員做了很正確決定，ATP故障率確實太高，依規定ATP沒有修好就不能出車，安全無法打折，目前沒有查到相關施壓對話。

台鐵局長杜微則說，4月20日收到局內通知，當下就責成懲處違反規定者，現在局內有自主通報系統，很多同事也都知道他的手機。至於ATP故障原因很多，當下列為不明原因者事後都有找到原因，有些也可能是因為外界干擾。

台鐵 普悠瑪號

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