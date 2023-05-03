後疫情時代多元病毒來襲 陳秀熙：三大提前部署待加強

新冠疫情趨緩，其他呼吸道疾病卻陸續崛起。台大公衛學院教授陳秀熙說，隨著新冠病毒進展，其正尋找與其他呼吸道病毒共存機會，如民眾疫情期間缺乏對其他病毒的免疫防火牆，以致解封後，包括懷孕婦女、5至12歲幼童、65歲以上長者，容易感染侵襲性肺炎鏈球菌，甚至還有流感病毒、鼻病毒、腺病毒、呼吸道融合病毒等威脅，也就是說，人類須面對多元病毒的威脅及負擔增加。

陳秀熙今天於「新冠肺炎防疫科學線上直播」節目，特別談到新冠病毒與其他呼吸道病毒從競爭到共存的模式。陳秀熙說，病毒間有同儕競爭情形，如2020年新冠病毒大流行時，當時在未完全採取嚴格防疫措施下，其他病毒流行即開始有下降趨勢，有如2009年H1N1大流行時，鼻病毒流行下降，主因是人體受到新冠病毒感染時，將啟動體內免疫反應，而抑制其他呼吸道病毒感染。

此外，WHO也於2019至2022年統計發現，新冠病毒流行期間，從2020年開始，已無觀察到Ｂ型流感病毒山形株的流行。不過，陳秀熙說，隨著新冠病毒的進展，目前觀察到新冠病毒正在尋找與其他呼吸道病毒共存，也就是說，人類現在須面對新冠病毒XBB.1.5、XBB.1.16(大角星)與其他呼吸道病毒的威脅。因此，人類受疾病負擔會愈來愈重，在新冠病毒及其他感染症的保護力必須平衡。

陳秀熙指出，目前國際間主要流行的的新冠病毒株為XBB.1.5，而於國內流行的BA.2.75病毒株已有下降趨勢，慢慢的隨著邊境的開放XBB.1.5的病例數則有上升趨勢。另新興大角星病毒株，正以3倍的速率快速成長，非常有可能成為下一個主流病毒株。

陳秀熙提醒，雖然新冠疫情趨緩，但住院率仍維持在低檔並未消失，但流感患者住院率則開始上升，顯見在雙重病毒感染下，醫療量能將會受到挑戰。有如國際專家提出警告，新冠疫情大流行時，忽略了其他呼吸道疾病，且目前估計約有2成醫護人員因疫情而離開醫療單位，另有3成1在會未來2至3年離開。

因此，在新冠病毒與其他呼吸道病毒的共存時代，必須提前部署。但陳秀熙說，包括保護脆弱族群，應對於呼吸道疾病加強防疫監視，以及擬定特定場所的防疫措施，同時注意戴口罩、社交距離等精準防疫，最後是關注醫療量能配置等提早部署仍有待加強。