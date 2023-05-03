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公共運輸定期票經費光新北就破百億 王國材：爭取一般預算

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
立委洪孟楷表示，1200月票光新北市每年所需經費就破百億，行政院特別預算編列3年200億元可能不夠。本報資料照
立委洪孟楷表示，1200月票光新北市每年所需經費就破百億，行政院特別預算編列3年200億元可能不夠。本報資料照

北中南3大生活圈公共運輸定期票7月上路，新北市長侯友宜近日指出，北北基桃每年使用公共運輸高達15億人次，中央只編列3年200億元不夠；有立委今質詢也說，1200月票光新北市所需經費就破百億，200億元預算可能第2年就用完。交通部長王國材表示，北北基桃估計有70到80萬人使用，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫。

侯友宜近日指出，北北基桃1200月票預估最大使用量達79.6萬張月票，每年補貼金額達128億元，中央須出75億元、地方分攤53億元。立委洪孟楷今於立法院交通委員會質詢表示，1200月票光新北市每年所需經費就破百億，行政院特別預算編列3年200億元不夠，可能第2年就用光，建議今年底前可編列至明年交通部總預算。

王國材今表示，行政院提供的公共運輸特別預算就是200億元，相信上路後使用量會慢慢增加，北北基桃生活圈估計會有70到80萬人使用，都樂觀其成，會再跟行政院爭取一般預算，或研議加在公運計畫，希望長年這樣執行，主要還是要先看今年使用狀況，也要看預算夠不夠，如果真的很多人使用會全力爭取。

公共運輸月票6月中起開放北北基桃、中彰投苗及南高屏生活圈預購「TPASS行政院通勤月票」票卡，每人可免費領卡一次，也可使用既有電子票證儲值方案，7月起開放使用；其餘生活圈則預計8至10月上路。

根據3大生活圈規劃，北北基桃預計推1200元月票，可搭全區捷運、公車、公共自行車、台鐵、國道客運；中彰投苗推區域市民699元月票（非市民999元），可搭乘台鐵、捷運、公車、公路客運與公共自行車；南高屏推999元月票，可搭乘區內台鐵、公車、公共自行車、捷運、輕軌及渡輪。

行政院 公共運輸

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