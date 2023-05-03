加國牛肉查廠僅1家 薛瑞元：系統性評估

食藥署預告將開放加拿大全牛齡牛肉進口，外界質疑當地查廠卻只看1家飼育場，甚至廠內30月齡以上老牛僅占0.11%。衛福部長薛瑞元解釋，屬於系統性評估，抽查是否與當地規定相符。

衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，繼美國後，將開放加拿大全牛齡牛肉進口，預告期共30天，供外界提供意見。食藥署昨天晚間說明，111年8月曾赴加拿大執行實地查核，包括1家肥育場、3家屠宰/加工廠、1家化製廠，查訪加拿大官方管理機構以及實驗室。

薛瑞元今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查行政院函請審議「傳染病防治法增訂第六十一條之一及第六十一條之二條文草案」、「全民健康保險法增訂第八十條之一及第八十條之二條文草案」、「醫療法增訂第一百零五條之一及第一百零五條之二條文草案」等案。

薛瑞元會前接受媒體聯訪時，被問及當地查廠卻只看1家飼育場遭質疑，薛瑞元強調，考察只是風險管理方法之一，要看的不是養多少老牛，是看飼料管理。被感染狂牛症的牛隻死亡後，可能會經處理再度進入食物鏈，需要赴廠查看處理死亡牛隻過程是否會把高危險物質移除。

薛瑞元進一步解釋，這是屬於系統性評估，加拿大政府會提供相關書面資料，包含做了哪些系統性控管風險等，肉品來源國都會有完善的標準流程（SOP），當地飼育場做法都是一致的，食藥署進行實地查核，只是要確保執行端做法是否與法規相符。

據食藥署報告，赴加拿大執行實地查核後，現場未發現特定風險物質處理的重大缺失，只在屠宰/加工廠發現些許無涉牛海綿狀腦病（BSE）管理的輕微缺失，加拿大官方均已確認改善。