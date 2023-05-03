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交通部研議「道安基本法」 立委：應推30公里速限寧靜區

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委邱臣遠（右）。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立委邱臣遠（右）。 圖／聯合報系資料照

民眾黨立委邱臣遠今天指出，台灣被CNN封為行人地獄，現在交通部開始啟動道路交通安全基本法草案研商工作，但目前交通部草案版本，他認為地方政府應推動交通寧靜區，實施30公里速限，以保護學童通學安全；制定道路交通安全教育政策，定期辦理汽車運輸業評鑑，落實對汽車運輸業的管理，精進道路交通事故數據資料蒐集，並制定道交死亡人數下降的具體目標。

邱臣遠建議，地方政府應規劃推動交通寧靜區，實施30公里速限，以保護學童通學安全。政府應制定道路交通安全教育政策，推動包括各級學校、家庭教育與社會教育等道路交通安全教育。政府應定期辦理汽車運輸業評鑑，落實汽車運輸業之管理。

邱臣遠認為，政府應採取精進道路交通事故相關統計數據資料蒐集、彙整與應用必要措施，增進人民對道路交通安全瞭解及監督。此外，應制定政策目標，在法案施行後5年內，各縣市道路交通每十萬人口死亡人數，應降至10人以下，10年內應降至5人以下。

邱臣遠指出，道路交通安全改善應同步落實工程面、教育面與執法三個面向的「交通3E政策」，在執法面，應該是短期治標、長期落實，才能看見成效。在教育面，應透過各級學校推動交通安全教育，讓民眾從小培養正確交通安全觀念，才能養成遵守交通規格的好習慣。在工程面，應檢討道路交通管制設施，以及以人為本的道路設計規劃，採取因地制宜及適切的硬體規劃改善道路交通安全。

邱臣遠表示，包括鄰國韓國、日本等，各國改善道安交通安全都是經過長期治理，現在道安才能獲得明顯管控，台灣卻因政府漠視，被外媒貼上「行人地獄」標籤，希望行政院和交通部痛定思痛，下定決心落實短、中、長期改善對策，制定道路交通安全基本法，推動交通3E政策。

邱臣遠 交通部 行人地獄

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