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嘴唇冒出「金黃色結痂」竟是細菌感染 醫示警：嚴重恐敗血症

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導
一名10歲女童小珍（化名），因嘴唇周圍疼痛、流膿，就醫檢查發現，女童的嘴唇腫脹，在鼻子和嘴巴周圍有「金黃色結痂和組織液」滲出，經診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後，症狀已有改善。圖／書田診所提供
一名10歲女童小珍（化名），因嘴唇周圍疼痛、流膿，就醫檢查發現，女童的嘴唇腫脹，在鼻子和嘴巴周圍有「金黃色結痂和組織液」滲出，經診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後，症狀已有改善。圖／書田診所提供

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹是皮膚表層的細菌感染，通常是由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染所引起，台灣氣候潮溼悶熱，細菌容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降、或是皮膚有小傷口，細菌就會趁虛而入，造成感染。圖／書田診所提供
書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹是皮膚表層的細菌感染，通常是由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染所引起，台灣氣候潮溼悶熱，細菌容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降、或是皮膚有小傷口，細菌就會趁虛而入，造成感染。圖／書田診所提供

台灣氣候潮濕悶熱，細菌容易在皮膚滋生，一名10歲女童小珍（化名），因嘴唇周圍疼痛、流膿，就醫檢查發現，女童的嘴唇腫脹，在鼻子和嘴巴周圍有「金黃色結痂和組織液」滲出，經診斷為膿痂疹，使用抗生素治療後，症狀已有改善。不過醫師提醒，嚴重的膿痂疹可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，若民眾出現類似膿痂疹病灶，應及早就醫診斷、接受治療。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，膿痂疹是皮膚表層的細菌感染，通常是由金黃色葡萄球菌或鏈球菌感染所引起，這些細菌平時就存在於我們的生活環境及皮膚表層，在健康的人身上並不會造成疾病。不過台灣氣候潮溼悶熱，細菌容易在皮膚孳生，一旦免疫力下降、或是皮膚有小傷口，細菌就會趁虛而入，造成感染。

蘇軏表示，膿痂疹病灶常出現在臉部，患部能會癢、會痛，部分嘴唇會出現腫脹，主要表現是在鼻子、嘴巴周圍出現金黃色結痂，彷彿「乾掉的蜂蜜黏在皮膚上」，膿痂疹好發於兒童，有些孩童因為搔抓造成範圍擴散，在身體其他部位也出現形態類似的病灶；此外也會經過接觸傳染，群體生活者或衛生習慣不佳者，易互相傳染。

蘇軏指出，膿痂疹治療以局部使用抗生素藥膏為主，感染情況較嚴重者，可能需要口服抗生素治療，病程約一周左右，及早治療通常不會留下疤痕。他提醒，如果嚴重的膿痂疹，有可能併發蜂窩性組織炎、腎炎甚至敗血症，最近天氣逐漸轉熱，民眾更要多注意清潔，避免搔抓。

蘇軏表示，若要避免感染膿痂疹，平時應做好勤洗手、修剪指甲，避免因搔抓造成皮膚受傷感染，皮膚有傷口者要做好清潔照護及避免接觸感染者。其餘包括，兒童患有過敏性鼻炎時常擤鼻涕，會因反覆摩擦容易造成皮膚破損，異位性皮膚炎或是其他皮膚病灶者，因缺損皮膚完整性，容易得到膿痂疹，因此要做好疾病控制，一旦出現膿痂疹病灶，也應及早就醫診斷，接受治療，以減少併發症機率。

抗生素 醫師 敗血症

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