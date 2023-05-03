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周日梅雨快閃 賈新興：桃園至彰化有局部較大雨勢

聯合報／ 記者周湘芸陳智華╱台北即時報導
周日首波梅雨鋒面快閃，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，桃園至彰化有局部較大雨勢。 本報資料照片
周日首波梅雨鋒面快閃，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今指出，桃園至彰化有局部較大雨勢。 本報資料照片

周日首波梅雨鋒面快閃一天，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，周日（７日）至周一（８日）清晨受鋒面影響，高雄以北及宜花有雨，其中桃園至彰化一帶有局部較大雨勢並有雷雨，周一中午前高屏有零星短暫雨。

賈新興指出，周四到周六各地天氣晴朗炎熱，午後山區有零星短暫陣雨。周日鋒面通過，周日及周一清晨受鋒面影響，高雄以北及宜花有雨，桃園至彰化一帶有局部較大雨勢並有雷雨，周一中午前高屏有零星短暫雨。

至於下周二（９日）至下周五（１２日）南投以南山區，午後有零星短暫陣雨。

賈新興呼籲民眾節約用水，並指出後期預報不確定性略高，請留意最新的預報資訊。

賈新興也說，水稻陸續抽穗適逢降雨，台中、雲林、台南、屏東及花蓮監測轄內水稻田區發現，已發生葉稻熱病疫情，近期已漸進入高溫高濕天氣型態，且各鄉鎮市水稻田區將陸續進入抽穗期，若無適時控制葉稻熱病疫情，恐接續引發穗稻熱病疫情，呼籲稻農掌握防治時機，且勿過量施用氮肥。

他表示，苗栗地區第一期作申報種植玉米及高粱正值幼苗期至輪生初期，有發現零星田區開始受害，依據歷年防治秋行軍蟲經驗，於受害初期即時用藥可有效提升防治效果，降低後續用藥頻率，籲請農民種植玉米及高粱後，須加強巡田並把握防治時機。

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