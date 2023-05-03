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又有其他A肝莓被檢出 薛瑞元：已暫停好市多莓果進口

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
衛福部長薛瑞元表示，現已要求好市多暫停莓果輸入。記者楊雅棠／攝影
衛福部長薛瑞元表示，現已要求好市多暫停莓果輸入。記者楊雅棠／攝影

衛福部食藥署4月28日公布，好市多公司進口的「科克蘭冷凍三種綜合莓」，經抽驗檢出Ａ型肝炎病毒陽性。但有媒體指出，食藥署在4月11日要求業者下架，卻不要求業者告知民眾停止食用，直到28日才告知民眾，讓民眾已多吃10多天的毒莓果。對此，衛福部長薛瑞元表示，由於A肝病毒不像農藥一樣可快速檢驗，需要一點時間；因又檢出其他地區進口的莓果有A肝病毒，現已要求好市多暫停莓果輸入。

薛瑞元今天赴立法院備詢，被問及好市多檢出莓果有A肝病毒一事表示，莓果檢驗出A型肝炎最早發出警訊的是美國，但經檢視這個批號沒有進到台灣。但食藥署很警覺，做後市場調查，從市面上流通的莓果進行抽驗。

但因A肝檢驗不像農藥檢驗這麼簡單，需要時間。而美國檢驗出的莓果是從墨西哥進口，台灣檢出的則是從智利進口。後食藥署針對所有進口的莓果全部進行邊境查驗，發現又有不同地方進口的產品有問題。因此已指示要求暫停好市多莓果輸入。

另食藥署上週預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放加拿大全月齡牛肉進口台灣。但外界批評，食藥署開放的是30個月齡以上的牛肉，但到加拿大實地查廠卻只看一家飼育場，且該廠30月齡以上的老牛僅佔0.11%。

薛瑞元表示，考察只是其中一個風險管理，考察的不是養多少「老牛」，而是要看飼料處理方式，包含感染的牛隻死亡後如何處理，是否會進入食物鏈以及把高危險物質移除。

他也表示，查廠只看一間主要是系統性評估。由於各國的飼養流程等SOP相同，因此系統性評估根據加拿大提供的書面資料，實地確認是否符合。

食藥署 加拿大 好市多

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