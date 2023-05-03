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蘭潭快見底音樂噴泉平台長草 南區水資局：嘉義還不會分區供水

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘭潭蓄水率只剩22.50%。記者魯永明／攝影
蘭潭蓄水率只剩22.50%。記者魯永明／攝影

嘉義水情燈號2月改為減壓供水的黃燈，至今3個多月，最近幾波春雨杯水車薪，對水庫蓄水助益不大，高溫炎熱用水量增加，仁義潭、蘭潭水位直直落，南區水資局統計，到昨天2座水庫合計蓄水量只剩724.17萬噸，蘭潭蓄水率只剩22.50%，仁義潭浮現多個浮島、沙洲；停止展演的蘭潭音樂噴泉平台長草，民眾憂心水庫恐見底，擔心分區供水。

氣象局預報本月中旬會有較明顯的梅雨，有助水庫解渴，南區水資源局說，嘉縣市每天民生及工業用水約30萬噸，蘭潭及仁義潭每天聯合供水11萬噸，餘由雲林湖山及台南烏山頭、曾文水庫聯合調度支援，相較台南、高雄水情，嘉義水情相對穩定。

南水局說，嘉義水情燈號黃燈至今未改燈號，還不至分區供水，雖南部主要水庫集水區降雨，僅為歷年同期4到6成，且低於百年大旱同期，經南水局與縣市政府、工業及農政單位從去年8月提前啟動節水、找水及多元供水等防旱應變作為，已有效降低旱象衝擊，持續以產業生產不中斷、民生用水不影響為調控目標。

南水局去年下半年與農政單位、台水及地方政府等合作採農業精緻灌溉、區域間水源調度、水庫出水管控、常態減壓等調控作為，已為主要水庫節省約1.8億立方公尺以上水量。但春雨除創下71年來第4少的紀錄，也是20年來的新低，降雨情形依舊不理想。

為有效運用川流水及埤塘水源，與地方政府及農政單位合作，透過抽水機布設及水車載運補充灌溉水源，降低農業災害損失，此外，也因應春雨不至及梅雨晚到可能情境，超前部署推動「穩定南部供水抗旱計畫」，相關抗旱井及跨區調度工程，經同仁全力趕工，已陸續上場發揮預期效益，藉多管齊下供水方式，增添南部保險水源，紓緩旱象衝擊。

南水局說，目前值南部抗旱最後一哩路，除全年無休嚴控水庫出水量，也提醒國人旱象未緩解，在梅雨鋒面來臨降下甘霖之前，籲請民眾及各產業用水大戶持續配合政府採行相關政策，落實節水措施，養成節約用水好習慣。

停止展演的蘭潭音樂噴泉平台長草。記者魯永明／攝影
停止展演的蘭潭音樂噴泉平台長草。記者魯永明／攝影
蘭潭蓄水率只剩22.50%。記者魯永明／攝影
蘭潭蓄水率只剩22.50%。記者魯永明／攝影
蘭潭蓄水率只剩22.50%，與仁義潭連通進水口變雜草水道。記者魯永明／攝影
蘭潭蓄水率只剩22.50%，與仁義潭連通進水口變雜草水道。記者魯永明／攝影

曾文水庫 蘭潭 嘉義

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