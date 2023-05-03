吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天
天氣繼續暖如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣暖如夏到周六，多處高溫在34度以上，梅雨季首波鋒面周日快閃一天。
吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天「熱如盛夏」，北台高溫升至34度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部20至34度，中部20至34度，南部20至36度，東部19至34度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日（7日）「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬「移動性鋒面」，約僅1天即通過。
下周一(8日)降雨漸停、轉多雲；下周二(9日)，各地晴朗穩定。至於鋒面結構，各國(歐、美、加及氣象局)模式還在調整，降雨的範圍及雨勢，模擬並不一致，有「不確定性」，應持續觀察，尚不宜遽下定論。
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