快訊

專欄遭天下雜誌刪改 黃子佼爆氣「我寫給鬼看嗎」請辭

憂心升息、銀行業及經濟衰退…美股收低 道瓊跌367點

吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天

聯合報／ 記者周湘芸╱台北即時報導
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，高溫逾34度熱至周六，梅雨季首波鋒面周日快閃一天。本報資料照
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，高溫逾34度熱至周六，梅雨季首波鋒面周日快閃一天。本報資料照

天氣繼續暖如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣暖如夏到周六，多處高溫在34度以上，梅雨季首波鋒面周日快閃一天。

吳德榮指出，最新(2日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至周六台灣在暖氣團內，各地晴朗穩定，山區午後偶有零星飄雨的機率；白天「熱如盛夏」，北台高溫升至34度、中部35度、南部更達36度以上，陽光下活動，應注意防曬、防中暑。今日各地區平地氣溫：北部20至34度，中部20至34度，南部20至36度，東部19至34度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日（7日）「梅雨季」第一波鋒面抵達，屬「移動性鋒面」，約僅1天即通過。

下周一(8日)降雨漸停、轉多雲；下周二(9日)，各地晴朗穩定。至於鋒面結構，各國(歐、美、加及氣象局)模式還在調整，降雨的範圍及雨勢，模擬並不一致，有「不確定性」，應持續觀察，尚不宜遽下定論。

吳德榮 高溫 梅雨

延伸閱讀

愈來愈熱像夏天 吳德榮：下周日梅雨季首波鋒面抵達

今天酷熱上看36度高溫 吳德榮：晚上鋒面到北部轉雨

氣溫回升 吳德榮：周六入夜變天 鋒面雨帶有較大雨勢

今高溫上看33度 吳德榮：晚間起北部、東北部轉有雨

相關新聞

女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

衛福部110年統計，心血管疾病為國人十大死因第二位，但流行病學發現，心血管疾病與其他疾病不同，男女在症狀、診斷和預後方面...

「5月35日」舞台劇中港都禁演 6月4日在台演出

香港劇作家莊梅岩作品、紀念六四天安門事件的舞台劇「5月35日」，目前在中國與香港都遭禁演，今年由國際特赦組織台灣分會與曉...

吳德榮：高溫逾34度熱至周六 梅雨季首波鋒面周日快閃一天

天氣繼續暖如夏，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，台灣暖如夏到周六，多處高溫在...

口服輪狀疫苗補助 新北將納弱勢新生兒

全台出生率每況愈下，新北市長侯友宜承諾，只要經費允許，今年起就擴大補助全市未納入的弱勢新生兒，讓他們也能使用中央未補助的...

健康你我他／聽醫師的話 泡腳對抗灰指甲

夏天，看著女生塗了指甲油，穿著涼鞋好不羨慕。我卻雙腳被灰指甲糾纏三、四十年，至今仍束手無策。

第33屆醫奉獎 受理推薦報名

「中華民國第33屆醫療奉獻獎」即日起開始受理推薦報名，為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，歡迎大家舉薦身邊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦