女性頭號殺手不是癌症 醫：「這病」症狀非典型更可怕

衛福部110年統計，心血管疾病為國人十大死因第二位，但流行病學發現，心血管疾病與其他疾病不同，男女在症狀、診斷和預後方面，存在明顯性別差異。台北榮總女性心臟醫學中心主任呂信邦表示，男性心肌梗塞常見症狀為「胸痛」，但女性卻是常出現非典型症狀，包括噁心、心悸、腹痛、疲勞、倦怠、全身無力、冒冷汗、肩膀麻等，因而更容易被誤診，造成延遲治療及高死亡率。

台北榮總結構性心臟科主任陳嬰華說，心肌梗塞典型症狀是「胸痛」，這在女性患者未扮演重要角色，卻可能是出現噁心、想吐，但這常被認為是腸胃不適；或是左肩痠痛，兩側肩胛骨中間疼痛、下巴痛等，這些被認為是肌肉痠痛等；或是有疲倦、全身無力等症狀，但如果這些症狀出現3項以上，就不需等待胸痛，應懷疑是急性心肌梗塞，盡速到醫院急診就醫，避免造成被誤診或延遲診斷。

陳嬰華說，發生心肌梗塞時，應於90分鐘內到醫院打通血管，一旦錯過黃金治療期，心肌壞死後，將增加心律不整、心衰竭機會，因此，女性心血管疾病死亡率高出男性兩倍，由此可知，心臟病是女性頭號殺手，死亡率是癌症的3倍、乳癌的5倍，以及卵巢癌與子宮頸癌的17倍。

陳嬰華表示，日前於急診更收治一名27歲女性急性心肌梗塞病患，到院時病情嚴重，心肌梗塞同時又引發嚴重心律不整，經電擊、置放支架搶救，同時臨床發現，50歲以下年輕女性心肌梗塞患者比率愈來愈多，建議女性對心臟病應提高警覺。

呂信邦指出，男女心肌梗塞除症狀不同外，致病原因也大不相同，如糖尿病及肥胖等危險因子，女性顯著大於男性，另吸菸對女性心肌梗塞風險也比男性更高，尤其是年輕族群的差異更是顯著，凸顯危險因子在男女影響的差異，同時也顯示出年齡跟男女在心血管病的影響。