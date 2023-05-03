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徵文／5月主題「難纏惱人的灰指甲」

聯合報／ 本報訊

滿地盡是腳皮屑，腳趾甲肥厚變形，許多中老年人都有灰指甲困擾，如果疏於修剪，容易引發甲溝炎，疼痛難耐，家人擔心黴菌感染，常避之唯恐不及。你曾請專業人士幫忙剪指甲？成功對抗過灰指甲嗎？歡迎來信分享親身經驗。

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