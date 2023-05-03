聽新聞
test
0:00 / 0:00

第33屆醫奉獎 受理推薦報名

聯合報／ 本報訊
中華民國第33屆醫療奉獻獎即日起開始受理推薦報名。圖／主辦單位提供
中華民國第33屆醫療奉獻獎即日起開始受理推薦報名。圖／主辦單位提供

「中華民國第33屆醫療奉獻獎」即日起開始受理推薦報名，為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，歡迎大家舉薦身邊合乎這項選拔標準的醫療從業人員，讓國人向其致敬。

醫療奉獻獎由財團法人厚生基金會與衛福部、聯合報系與TVBS聯利媒體股份有限公司等單位，共同舉辦，今年第33屆。活動採公開推薦報名方式，即日起至5月31日接受各界報名和推薦。

獎項分為個人醫療奉獻獎、團體醫療奉獻獎以及特殊醫療貢獻獎。只要在基層、偏遠地區或特殊醫療等單位，從事醫療服務、衛生福利工作10年以上，或具體尊重生命、關懷人群等服務事蹟，向主辦單位索取報名表或由網路下載填寫即可。推薦須由兩人簽名推薦，或由單一組織、機關、團體舉薦。

「醫療奉獻獎選拔暨表揚活動」，選拔類別為特殊醫療貢獻獎一名，團體醫療奉獻獎一名以及個人醫療奉獻獎至多八名，歡迎報名和推薦。

延伸閱讀

影／立院厚生會提肝炎建言書 籲衛福部恢復C肝辦

衛福部降級國家消除C肝辦公室 立法院厚生會呼籲恢復

要求和她合照 黃偉哲看到自家黑妞復刻版忍不住抱一下

曾獲醫療奉獻獎 門諾醫院獲贈2輛山巡車充實偏鄉醫療

相關新聞

「5月35日」舞台劇中港都禁演 6月4日在台演出

香港劇作家莊梅岩作品、紀念六四天安門事件的舞台劇「5月35日」，目前在中國與香港都遭禁演，今年由國際特赦組織台灣分會與曉...

政府擬開放加拿大全月齡牛肉 政院：已有審慎風險評估

食品藥物管理署上周預告修正「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」草案，擬開放加拿大全月齡牛肉進口到台灣，被質疑有食安疑慮...

健康你我他／聽醫師的話 泡腳對抗灰指甲

夏天，看著女生塗了指甲油，穿著涼鞋好不羨慕。我卻雙腳被灰指甲糾纏三、四十年，至今仍束手無策。

第33屆醫奉獎 受理推薦報名

「中華民國第33屆醫療奉獻獎」即日起開始受理推薦報名，為樹立醫者典範，發揚優良醫療從業人員之精神及事蹟，歡迎大家舉薦身邊...

徵文／5月主題「難纏惱人的灰指甲」

滿地盡是腳皮屑，腳趾甲肥厚變形，許多中老年人都有灰指甲困擾，如果疏於修剪，容易引發甲溝炎，疼痛難耐，家人擔心黴菌感染，常...

健康主題館／長者易骨鬆性骨折 4招防止跌倒

生活中骨折危機四伏，其中骨質疏鬆更是造成骨折最常見原因。根據衛福部國健署統計，65歲以上民眾的骨質密度，約每7人就有1人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦