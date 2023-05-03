健康你我他／聽醫師的話 泡腳對抗灰指甲

夏天，看著女生塗了指甲油，穿著涼鞋好不羨慕。我卻雙腳被灰指甲糾纏三、四十年，至今仍束手無策。

我因為香港腳氣味薰人就醫，才知道患有灰指甲，難怪除了腳拇趾趾甲有光澤外，其他腳趾甲全無光澤且長得奇形怪狀。醫師指示先用幾滴優碘加水稀釋泡一下腳，腳擦乾後再塗抹藥膏，可治療香港腳及灰指甲。

一段時日後，香港腳治癒了，灰指甲也稍有進展，繼續使用醫師指示的治療做法，灰指甲會脫落，長出的新腳趾甲也不那麼硬及厚。但到了夏天，這兩隻每天浸泡稀釋優碘的腳，皮膚近似優碘顏色，宛如踩到爛泥巴未洗乾淨般，很不雅觀，令我不自在，於是放棄浸泡，因而前功盡棄。

幾年之後，灰指甲又開始惡化，有的腳趾甲增厚，修剪時指甲刀夾不住腳趾甲，只能用剪刀剪，有的趾甲會往上翹，趾甲前緣皮膚也增厚，戳破絲襪已不稀奇，最近發現連棉襪及一般襪子都被戳破。

雖然灰指甲不痛不癢，但災情慘重，我不能不理會了，只得重拾醫師指示的老方法，每日以水稀釋優碘浸泡雙腳，管他兩腳變「烏腳」，相信恆心和毅力，必能擺脫灰指甲的糾纏。