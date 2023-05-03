健康主題館／長者易骨鬆性骨折 4招防止跌倒

髖部、手腕、上手臂、脊椎風險高

常見跌傷地點：臥室、客廳、浴室

生活中骨折危機四伏，其中骨質疏鬆更是造成骨折最常見原因。根據衛福部國健署統計，65歲以上民眾的骨質密度，約每7人就有1人骨質疏鬆。台大醫院老年醫學部主任詹鼎正表示，年輕時就要存骨本，逾65歲則應檢測骨密度，給予適當治療，才能預防骨質疏鬆，進而避免發生骨鬆性骨折。

人體骨骼的骨量在20到30歲達到最高峰，之後骨量逐漸減少，漸漸形成許多孔隙呈現疏鬆現象，也就是「骨質疏鬆」，導致骨頭脆弱易斷。國健署調查發現，65歲以上民眾的骨質密度，至少有一個部位有骨鬆比率為14.1%，大約每7人有1人骨鬆，女性占17.4%、高於男性10.4%。

每7長者有1人骨鬆

人在30歲後，每年骨質會以1%速度慢慢流失，詹鼎正說，停經後女性以每年3%速度流失，因此女性常在停經後、60歲左右出現骨鬆，男性較晚在70歲左右，建議65歲以上就要測量骨密度。骨密度T值低於或等於-2.5者為骨質疏鬆症，若檢測骨密度過低，可考慮以藥物或打針方式預防骨質繼續流失。

詹鼎正指出，骨鬆容易導致骨折發生，常發生於髖部、手腕、上手臂和脊椎等四大部位。

詹鼎正說，前三個部位常因跌倒、撐地受力部位不同，而在不同地方發生骨折；脊椎易發生壓迫性骨折，多因提重物、咳嗽而造成脊椎骨椎體塌陷「扁掉」，只要直立承受重量就會引發劇烈疼痛，或坐或臥都不行。

國健署分析長者跌傷地點，室內最常發生地方為臥室，其次是客廳、第三是浴室；跌傷主因依序為滑倒或絆倒、失去平衡或頭昏，以及碰到或撞上物品或人。

防滑降低環境風險

1.維持居住環境整潔

要避免跌倒導致骨折，首要維持居住環境整潔，包括地板保持乾燥、雜物和電線收納整齊，以免絆倒，也可使用防滑墊，以免滑倒；其次是居家照明充足，才能看清行走路線，室內可裝小夜燈增加亮度，電燈開關最好接近門口方便觸按。

2.床邊放置助行器或拐杖

臥室方面，床的高度不可過高或過低，在床邊放置助行器或拐杖，方便上下床時拿取；可加裝沙發椅或床邊起身扶手，方便長者起身、坐或臥。

3.浴室放防滑墊、裝扶手

浴室放置防滑墊外，洗臉盆及馬桶旁加裝扶手，方便長者行動；沐浴用品和毛巾也要放置在合適高度，避免長者彎腰或踮腳拿取。

4.樓梯要防滑、注意照明

若需上下樓，樓梯的安全要注意，應有穩固的扶手，樓梯邊緣要能辨識清楚，最好和樓梯面不同顏色或加裝夜光防滑條，避免踩空。每一樓層的樓梯上方和下方都要有一個電燈開關，方便開關，以獲得充足照明。

存骨本從食物下手

避免骨鬆性骨折，最好方式是存骨本。詹鼎正強調，從年輕時就要多攝取鈣質、維生素D和蛋白質，盡量從「食物」中獲取，例如可多食用牛奶、起司等乳製品，補充鈣質；吃豆、蛋、魚、肉類，可補充蛋白質。維生素D可幫助人體吸收鈣質，以避免骨鈣合成不足而導致骨質疏鬆，建議透過日曬增加體內維生素D3轉化，也可以食用富含魚油的魚類如鮭魚等。

爬山增肌多練平衡

「骨質疏鬆是瘦子的疾病」，詹鼎正表示，千萬不要過度減肥，才不會出現骨鬆情形；抽菸會加速骨質流失，因此戒菸也是預防骨鬆方法之一。

「肌少症」不必然會造成骨鬆性骨折，但兩者間有相關性。詹鼎正指出，肌少症者可能因肌肉量過低而易跌倒，建議多從事重量訓練或抗地心引力運動，爬山、爬樓梯也都是不錯的運動選擇，不僅可以長骨、也可長肌；單腳站等平衡訓練，可改善身體協調，減少跌倒發生。