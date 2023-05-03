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桃勤卸貨撞飛機 幸無損傷

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

桃園國際機場昨又再度發生地面安全事件。桃園航勤的地勤車輛昨中午執行作業時，貨物不慎滑落，碰撞到國泰航空ＣＸ四九四的二號引擎，所幸因該貨物為軟貨且有防撞層，未造成飛機損傷，也未影響航班營運。桃勤公司則說，肇事人員因作業疏失，遭扣照一個月。

據了解，國泰航空ＣＸ四九四昨上午十時十六分自香港起飛，中午十一時五十三分抵達台北，於桃園機場停機坪卸貨時，因作業人員疏失導致貨物滑落碰撞，碰撞到航機二號引擎。

桃勤公司表示，作業人員於執行ＣＸ四九四入境航班貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中的裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，導致拖車倒車後貨物滑落，碰撞航機二號引擎，所幸該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。

桃勤公司指出，肇事人員經航務處酒測為零，作業疏失遭扣照一個月，貨盤外觀查似正常，已拖運送交倉儲。

桃園航勤公司作業人員2日執行國泰航空公司CX494出境航班的貨盤卸載及拖運作業時，因作業疏失導致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎。中央社（民眾提供）
桃園航勤公司作業人員2日執行國泰航空公司CX494出境航班的貨盤卸載及拖運作業時，因作業疏失導致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎。中央社（民眾提供）

桃園機場 國泰航空 航班

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