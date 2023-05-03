ATP故障拒開車 台鐵司機遭刁難

二○一八年台鐵普悠瑪號因ＡＴＰ列車防護系統遭關閉，在新馬車站失速出軌，台鐵事後規範司機員出車前要檢查前後兩端ＡＴＰ是否正常，一旦出現故障就不得開出，但有網友爆料，近日一八六次自強號ＡＴＰ無法開啟，司機員第一時間要求換車，主管竟一度不給換，事後更要司機員「圓融點」，被認為施壓開車。

網友爆料指，四月廿九日司機員交接紀錄寫到「ＡＴＰ無法開啟，黑屏只剩游標」，台鐵一度不換編組，還說北上用不到南端ＡＴＰ。

王國材表示，依照標準作業程序，只要ＡＴＰ故障就不能出車，司機員做了很正確決定。

台鐵局說明，該自強號列車前一日發生ＡＴＰ故障，回送至潮州基地內高雄機務段維修，但機務段未予修復，也未立即做後續編組替換工作，導致隔天司機員出庫檢查時，發現ＡＴＰ故障，依規定要求機務段更換編組造成開車延誤。

台鐵局指出，司機員處理得宜交辦予以敘獎，高雄機務段未修復列車且未通報更換編組，相關主管未依規定辦理行車工作，已責成機務處追究，並提報分析及改善辦法。