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口服輪狀疫苗補助 新北將納弱勢新生兒

聯合報／ 記者張曼蘋張睿廷／新北報導

全台出生率每況愈下，新北市長侯友宜承諾，只要經費允許，今年起就擴大補助全市未納入的弱勢新生兒，讓他們也能使用中央未補助的口服輪狀病毒疫苗，已納入討論，「要今年做，就今年擴大」。衛生局正評估可能增加的預算額和新生兒人數。

市議員呂家愷昨天質詢時，希望侯友宜及衛生局承諾擴大補助。侯友宜表示，已將補助族群納入討論，承諾今年會擴大補助。

呂家愷表示，台灣2023年生育率首度跌破千分之6，47年來最低，若出生率持續低迷，2035年台灣恐在全球墊底，為了力拚生育率，政策不僅要花在刀口上，更要讓民眾有感且敢生，針對好發在嬰幼兒身上的輪狀病毒感染，現階段雖沒有藥物治療，但有口服輪狀疫苗可以預防。

呂家愷說，口服輪狀疫苗一劑大約2千元，現階段中央並沒有補助，但侯友宜第一屆新北市長任內，為減少弱勢家庭的負擔，已將中低收入戶、罕見疾病、重大傷病及原住民的嬰幼兒等列入公費接種對象，但還有其他弱勢家庭需要考量進去。

衛生局長陳潤秋回應，針對高風險族群相關方案已經在研擬中。

衛生局 侯友宜

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