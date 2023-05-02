明起連3天暖如夏「高溫上看36度」 周末鋒面到雨炸全台

中央氣象局表示，明天至周五各地為多雲到晴天氣，皆有29至33度高溫，南部近山區更可能達36度。周六鋒面接近，東半部地區及中南部山區午後短暫陣雨增加，北部地區入夜後開始降雨，周日雨區及雨勢更加廣泛，除南部平地，各地皆有雨，北部地區高溫也會略為下降，預計到周二雨區才會再縮小。

氣象局預報員曾昭誠表示，明天各地為多雲到晴天氣，僅東半部地區、西半部山區午後有零星陣雨，好天氣預計一路維持到周五。周六鋒面接近，東半部地區及中南部山區午後短暫陣雨增加，北部地區入夜後開始降雨。周日中部以北、宜蘭地區有明顯短暫雨，雨勢及雨量較廣泛、較多，花東地區及南部山區雨量較小，南部平地則為多雲到晴天氣。下周一北部、東半部地區及中南部山區有局部小雨。周二就剩東半部及跟北部山區有雨，中南部山區留意午後陣雨。

溫度方面，曾昭誠指出，明天至周六各地都有29至33度高溫，南部近山區更可能有36度高溫。周日及周一鋒面、東北季風影響，北部高溫約會降為25度，中南部仍有接近30度高溫，周二各地溫度就會再回升。

另外，他也說，明、後天馬祖地區、周五、周六金門、馬祖地區都有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。