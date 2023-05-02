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機組員拒出席指揮中心感恩晚會 不滿政策失當造成傷害

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
桃園市機師職業工會對內聲明指出，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，已造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害。圖／本報資料照
桃園市機師職業工會對內聲明指出，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，已造成身心健康與家庭生活難以彌補的傷害。圖／本報資料照

COVID-19捐贈感恩暨授獎表揚晚會」今晚登場，但因疫情陷入「飽受委屈」的機組員工會卻表態拒絕出席。桃園市機師職業工會對內聲明指出，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，已造成他們身心健康與家庭生活難以彌補的傷害，不但拒絕出席晚會，也針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟。

機師工會表示，指揮中心疫情期間對航空機組員防疫管理政策失當，放任錯誤訊息散佈，導致社會對前艙機組員的歧視與獵巫。過去3年多來，縱使機師工會多次基於科學與事實發出警告與建議，也要求指揮中心依國際ICAO建議，勿把跨境機組員當成一般乘客，施加全套的檢疫措施，但指揮中心針對機組員的防檢疫政策卻依然故我，不採科學防疫，也不落實以法行政，防疫政策過當限制人身自由與權利。

機師工會指出，3年多的疫情已對前艙機組員身心健康與家庭生活造成具體且難以彌補的傷害，過去1千多個日子，組員所承受的巨大壓力、辛苦與煎熬，除了機師工會努力嘗試站在機組員的立場與角度出發，這段期間包括指揮中心在內的單位與團體對待機組員的態度，身為前艙機組員想必都是「如人飲水、冷暖自知」。

機師工會表示，4月24日收到指揮中心的晚會邀請函，函中要求該會指派受獎人員出席，經工會理監事群組討論後，已於4月26日回復不克出席。此外，工會幹部與部分會員也選擇共同發起，針對指揮中心與相關人員不當的防檢疫政策提出行政訴訟。

機師 職業工會 COVID-19

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