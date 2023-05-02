她運動完胸悶隔天「吸不到氣」險死 丟寶特瓶求救送急診

母親節前夕，女性急性心肌梗塞議題，備受關注。52歲北榮護理師許小姐，僅有甲狀腺炎病史，沒有高血壓、糖尿病等心肌梗塞危險因子，但卻在晚間做完瑜珈運動感到輕微胸悶不適，隔天早晨覺得「吸不到氣」，連叫車的力氣都沒有，情急之下，將手中喝到剩一點點的寶特瓶丟向計程車，司機緊急停車載她到北榮就醫。

北榮女性心臟醫學中心主任呂信邦指出，許小姐到急診時意識清楚、心跳及血壓穩定，但心電圖顯示為急性心肌梗塞，安排緊急心導管手術，在準備轉送導管室時，突發致命性心律不整，心室心搏過速，出現嚴重心律不整，經緊急去顫電擊後，心跳恢復穩定，進行心導管手術支架置入術，一周後康復出院。呂信邦說，如果許小姐沒有到醫院，未緊急進行去顫電擊，「後果不堪設想」。

許小姐日前在晚間瑜珈運動後輕微胸悶不適，她不以為意，但隔天上午約7時30分竟出現急性胸痛，感覺「吸不到氣」，伴隨全身無力、倦怠、冒冷汗、噁心感、左肩膀麻等，原以為是肌肉痠痛，但不適症狀持續，緊急到急診就醫。她剛走出家門，愈來愈走不動，到達巷口時，剛好看到一輛計程車，但她連叫車的力氣都沒有，只好將手中寶特瓶丟向計程車。

許小姐說，進入急診室後，立即進行心電圖檢查，這時耳邊聽到醫師立即說CPR，心想這是在說她嗎？沒想到，醫師說「就是你」，立即CPR進行急救，並進行兩次電擊後，送至心導管室置入支架治療，所幸經治療後，呼吸終於恢復正常，救回一命。

呂信邦說，女性罹患心肌梗塞等缺血性心臟病危險因子，傳統為三高、吸菸、肥胖、缺乏運動及家族史，如女性更年期後，受女性荷爾蒙下降影響，血脂不易控制，而年逾75歲女性，高達8成患有高血壓，均可能增加心肌梗塞風險。此外，如果女性患有糖尿病會增加45%風險；吸菸增加25%風險；肥胖會增加64%風險，高於男性46%風險；若有早發性動脈粥狀硬化家族史者則增兩倍風險。

但近年來研究發現，新興風險因素則有自體免疫性疾病，如紅斑性狼瘡患者會增加心肌梗塞3倍風險、類風濕性關節炎增45%風險；若是懷孕女性患有妊娠糖尿病、高血壓或子癲前症均會增加3至4倍風險，而提前停經及抑鬱症同樣會增加風險。

呂信邦指出，依國際研究發現，雖然男性心血管死亡率仍高於女性，但女性送至急診室時，經診斷後採用氣球擴張術治療時間，比男性多11分鐘，且在醫院內治療期間再度發生心肌梗塞、中風或死亡機會為男性2.2至2.4倍，而出院後女性一年因心血管疾病死亡機會為男性2.7倍。

另國內心肌梗塞登錄統計也發現，心肌梗塞患者從症狀發生到求診平均時間為218.5分鐘，但女性為248分鐘，可見女性心血管疾病問題並未受到妥善照顧及重視。

北榮心臟血管中心主任林彥璋說，該院特別在母親節前夕成立女性心臟病專科，除了心臟專家外，女性心臟病專科也需要急診、婦科、乳房醫學科、免疫科等專家參與，跨科合作，共同研究女性心血管疾病，開發更有效的診斷和治療方法。這種跨科整合於預防和治療女性心血管疾病非常重要。