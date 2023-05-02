降血脂藥「庇脂清」不純物超標 食藥署急回收5萬錠

食藥署今公布最新藥品回收訊息，由「瑩碩生技醫藥股份有限公司」生產的「庇脂清膜衣錠4毫克」藥廠進行安定性試驗時，發現不純物超標，回收一批號、5萬顆，限期5月20日前完成回收。

食藥署藥品組科長洪國登表示，「庇脂清膜衣錠4毫克」主成分為PITAVASTATIN CALCIUM，用於原發性高膽固醇血症、混合型血脂異常。健保年用量約為26萬顆，市占率僅1%，回收批號為「220881」，預計有5萬顆，不致於影響民眾正常用藥。

洪國登指出，藥品中出現不純物是普遍狀況，但依規定比例不得超過0.1%，但本次驗出的不純物仍待檢驗釐清，提醒民眾如果對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品。