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禁撈金魚修法急改口 動保團體批不應遇抗議就轉彎

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
農委會日前預告動保法修正草案，卻因攤商反彈聲浪大，昨晚修法大轉彎。圖／聯合報系資料照
農委會日前預告動保法修正草案，卻因攤商反彈聲浪大，昨晚修法大轉彎。圖／聯合報系資料照

農委會日前預告動保法修正草案，其中禁止以賭博、娛樂、遊戲、營業、宣傳為目的進行動物交換或贈與，包含夜市撈金魚、撈烏龜等，由於攤商反彈聲浪大，農委會修法大轉彎，改口優先禁止兔子、天竺鼠等哺乳類動物為主。動保團體今發聲明批評農委會「遇到抗議就轉彎」，呼籲重視禁止娛樂性撈魚、撈烏龜等行為。

台灣動物社會研究會表示，農委會預告動保法修正草案，並在預告14天中廣蒐社會意見，而夜市常見的套圈圈換兔子、寵物，以及用紙勺子撈魚、撈烏龜等行為，也在這波修法中倍列為禁止對動物進醒的行為，沒想到才預告1天，農委會面對攤商反彈就急改口以天竺鼠、兔子等哺乳類動物為優先禁止對象，撈金魚、烏龜等水族動物則暫列排除條款。

動社表示，嚴正抗議農委會長期漠視哺乳動物之外的水族、爬蟲類等動物福利，魚類也是脊椎動物，本就受動保法規範，夜市撈金魚、烏龜等行為，在撈捕過程中造成魚類的騷擾及生命的折損，帶回家後更多因不會與飼養不當而死亡，完全就是騷擾及虐待，甚至許多人任意放養至水池、河流，造成生態破壞，此樣態的娛樂可用其他方式取代，認為應優先禁止。

針對業者質疑，夜市撈魚、烏龜若那管，那一般遊客的釣魚行為是否也應倍規範？動社表示，科學證實魚類的痛覺非常敏銳，也會感到恐懼，而釣具也對非標的物種造成傷害，如在釣魚熱點活動的保育類海龜就常倍魚鉤誤傷或漁網纏繞而傷亡，因此確實應正視各種動物利用行為的必要性與替代性，並逐步訂定規範，讓動物利用的行為，對動物造成的干擾及痛苦降到最低。

動社再舉例，市場、海產店、餐廳等常見魚還活著時，就把魚活刮魚鱗、剝皮及切塊，魚類是脊椎動物，未經有效致昏直接剝皮、屠宰，會造成魚類緊迫及巨大痛苦，死後將快速進入僵直期，解除僵直後，最快30分鐘內開始腐敗，直接影響魚肉的品質及食品安全。

世界動物衛生組織（WOAH）早在2008年即公布「水生動物健康法典」訂定養殖漁類動物福利、人道運輸、致昏與屠宰及防疫撲殺的動物福利規範，挪威、德國、傑克等國已立法制定魚類的人道致昏屠宰規定，歐盟也正在研擬魚類人道屠宰法令與規範；活魚展示銷售部分，德國已立法禁止不再販售活魚。

動社表示，台灣禁止夜市撈魚、撈烏龜是落實水生動物福利的第一步，更是重要的生命教育，不只是農委會的政策，更涉及國家政策層級，影響國民對他者生命的同理與關懷，是培養國民「尊重生命」素質的重要一步，呼籲行政院重視禁止娛樂性撈魚、撈烏龜等行為，並要求農委會勿因攤商業者抗議就「轉彎」，應做考廣蒐社會意見、引領台灣朝向人與動物、環境共好的未來，而非做出與世界動物福利趨勢背道而馳的決定。

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