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台電急尋！統一發票兌獎剩三天 幸運兒電費僅274元中千萬

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台電雲林區處有用戶去（111）年11月至12月期的統一發票中了特別獎1000萬元，至今沒人出面領取，距離兌獎期限只剩三天。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處有用戶去（111）年11月至12月期的統一發票中了特別獎1000萬元，至今沒人出面領取，距離兌獎期限只剩三天。圖／台電雲林區處提供

台電雲林區處有用戶去（111）年11月至12月期的統一發票中了特別獎1000萬元，至今沒人出面領取，距離兌獎期限只剩三天，台電今天急尋中獎人，呼籲該期電費帳單消費明細為274元的用戶，趕快檢查台電繳費單據，以免錯失成為千萬富翁的機會

台電雲林區營業處表示，少部分民眾可能不知，電費繳費單據其實就是發票，單據上會有電子載具號碼即發票，一旦中獎，台電還會另發中獎通知，中獎者需憑發票單據兌獎。

雲林區營業處業務副處長張季切表示，從台電系統上只會看到用戶中獎，無法得知中獎金額，去年當期的統一發票中獎通知都已於今年二月寄出，千萬中獎人應該早就收到中獎通知，統一發票對獎期限只到今年5月5日，希望幸運中獎人趕快兌獎，不要錯失機會。

另台電線上支付已結合7大行動支付及台灣PAY 平台業者，掃帳單QR Code就可繳費外，更推出「台灣電力APP」，民眾可直接線上信用卡刷卡繳費，繳費發票紀錄存在手機，解決保存紙本發票的問題。

台電雲林區處有用戶去（111）年11月至12月期的統一發票中了特別獎1000萬元，至今沒人出面領取，距離兌獎期限只剩三天。圖／台電雲林區處提供
台電雲林區處有用戶去（111）年11月至12月期的統一發票中了特別獎1000萬元，至今沒人出面領取，距離兌獎期限只剩三天。圖／台電雲林區處提供

統一發票 台電 帳單

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