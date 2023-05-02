飲酒臉紅典型酒精不耐症狀 醫生：常喝恐增罹癌風險

為何飲酒會臉紅，台東基督教醫院表示，這種現象不是身體內酒精揮發快速或肝功能佳，反倒是「酒精不耐症」者飲酒後典型症狀，代表不適合飲酒，如常喝恐增加罹癌風險。

台東基督教醫院今天發布新聞稿表示，台灣酒精不耐症衛教協會理事長、美國史丹佛大學醫學院「亞洲人健康研究及教育中心」國際主任陳哲宏博士研究，飲酒後須靠體內的「乙醛去氫酶」（ALDH2）代謝酒精，酒精不耐症是遺傳性基因缺損，導致體內缺乏乙醛去氫酶進行代謝。

飲酒臉紅便是乙醛累積在體內的一種現象，還會伴隨頭痛、心悸、嘔吐等不適症狀；乙醛長期累積，也會誘發身體慢性發炎，引發肝硬化、癌症、心血管疾病等病變。

東基香柏健康管理中心主任吳昱銳表示，酒精不耐症是遺傳性基因缺損，無法靠訓練就消失不見；沒有酒精不耐症者也不要以為就能開懷暢飲，根據最新研究，飲酒沒有安全量，實際上酒從第一杯下肚開始，就對健康有所損傷。

吳昱銳醫師指出，日常飲食中，薑母鴨、燒酒雞、醉雞等台灣美食常加入酒增添風味，偶一為之雖不致於影響健康，不過根據2023年世界衛生組織（WHO）最新指引，1週可以喝的酒量以2瓶啤酒或2杯紅酒或2小杯烈酒為限；若要飲酒，掌握不空腹、不混酒原則，飲酒後記得多喝水，加速酒精排出體外。

台東基督教醫院表示，9日上午8時30分至11時在東基恩典樓2樓「眼科門診」外候診區舉辦酒精不耐症檢測及衛教活動，一般民眾提供酒精棉片檢測，若有抽菸、飲酒、嚼檳榔習慣其中兩項以上者，再進一步做基因檢測，檢測結果另以簡訊通知；符合國民健康署口腔癌篩檢資格民眾，同步提供免費口腔癌篩檢，盼藉此號召民眾支持「無酒、節酒、零酒精」，避免健康亮紅燈。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康