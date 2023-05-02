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疫後航空業復甦 客運量估2025年恢復疫前水準

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
民航局表示，今年夏季班表已達每周2168班，預估國際及兩岸航線客運量2025年可恢復到疫情前水準。圖／本報資料照
民航局表示，今年夏季班表已達每周2168班，預估國際及兩岸航線客運量2025年可恢復到疫情前水準。圖／本報資料照

疫後國境解封，航空業逐漸復甦，交通部民用航空局表示，今年夏季班表已達每周2168班，預估今年國際及兩岸航線客運量可恢復疫情前2019年40%至60%，樂觀情況下，2025年可恢復到疫情前水準。兩岸航班部分，目前已有8個航點恢復直飛，每周251班，5月17日首班往重慶班機也將復飛。

疫情期間國際及兩岸航線客運量急遽減少，2021年更僅有102萬人次，不到疫前2019年的2%。民航局統計，去年10月13日檢疫措施鬆綁，12月10日起取消入境人數限制後，旅客人數已逐步攀升，以今年1至3月為例，國際及兩岸航線客運量已達743萬人次，恢復2019年同期的51%。

民航局預估，今年國際及兩岸航線客運量可望恢復至2019年40%至60%，明年恢復至2019年65%至80%，2025年即可完全恢復到疫情前水平。未來除了優化廠站建設、提供航空公司降落費優惠，鼓勵新增航班及開闢航線、請業者盡速補足機組員人力、請地方政府多宣傳觀光、產業，提升旅運量及貨運量。

民航局也說，目前台灣每周共1941國際航班，約為疫情前66%，今年夏季班表預計恢復為每周2168班，約為疫情前73%，其中日本將恢復至每周571班，約為疫情前79%，但受限日本地勤代理還有限制、國旅促銷活動，日飛台的比例較少；東南亞每周669班，已恢復97%，主因不少新的航空業者加入新航線；另外，歐洲、中東及美洲也都陸續恢復至疫情前水準。

兩岸部分，民航局指出，兩岸航線將按照陸委會健康永續原則逐漸恢復，截至4月達每周251班，除了原先直飛的北京、廈門、上海、成都，新開的廣州、深圳、杭州、南京都已復飛，重慶則預計5月17日有首班復飛，包機航點部分目前則還未收到申請。

民航局長林國顯指出，為協助航空產業度過疫情難關，政府2020年至2022年陸續推出紓困1.0、2.0、3.0方案、共計約417億元，大幅減輕航空產業資金負擔，以利業者維持營運、避免裁員。華航與長榮兩家國籍航空公司，在疫情期間也因「貨」得福，受惠於全球貨運暢旺與運價高漲，連續3年維持獲利。

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