影／鄭文燦視察桃機三航廈工程 重申將以航線公平分配

行政院副院長鄭文燦今天前往桃園機場視察第三航站區主體航廈土建工程並聽取簡報，視察地點選在台北諾富特華航桃園機場飯店9樓交誼廳，他聽取簡報後發表談話。鄭文燦表示，第3航廈整體進度已達46%，土建工程進度約15.7%沒有落後，這是新台幣956億元的工程，也是國內單一建築最大工程，預定在113年完成北登機廊廳、114年完成航廈主體工程、115年完成南登機廊廳。

星宇航空董事長張國煒日前表示第三航廈進度落後，星國都蓋到五航廈了，同時批評政府不重視觀光。鄭文燦說，促進觀光客來台方面，交通部提供50萬人、每人5000元的旅遊購物金，一定會刺激團客跟自由客大量來台。未來第3航廈的營運不會以航空聯盟為準分配，會考慮到航線，各個航空公司都會得到公平、合理對待，交通部跟民航局會參酌各航空公司意見再來定奪。

媒體問及美國25家軍火商將訪台拜會航太產業及中科院，還會出席台美國防產業合作論壇，未來將在哪方面合作？是否會擔心被攻擊成要把台灣變成彈藥庫？鄭文燦指出，25家軍工企業來台不是賣武器，是來選擇合作的供應廠商，台灣具有很好的製造基礎，過去提供非常多零組件，台灣也要爭取航太工業商機，這次的參訪應該會有很好的收穫。

記者詢問， 4月29日有一架東方航空班機由上海飛往香港時，逕自飛越金門上空，如同解放軍機艦刻意打破海峽中線，政府如何因應？鄭文燦說，這個是M503航道，因為天氣惡劣，所以要繞道。這個繞道不只有1架民航機，根據我們掌握總共有6架，當時的飛行高度是3萬英呎，也超過1萬6千英呎的管制區，這一次的原因是因為天氣惡劣而造成的改道。