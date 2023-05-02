桃勤卸貨下午誤撞國泰航空機身 檢查未受損照常放行

國泰航空CX494今天下午約1點左右於桃園機場停機坪發生貨物卸載碰撞，但未造成飛機損傷，也未影響航班營運。桃園航勤公司表示，作業人員今於執行CX494入境航班貨盤卸載及拖運作業時，貨物滑落碰撞航機二號引擎，因該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查後已準時放行。

據了解，國泰航空CX494今天上午10點16分自香港起飛，中午11點53分抵達台北，該班機約1點左右於桃園機場停機坪遭貨物卸載碰撞，但未造成飛機損傷，航班已自下午1點20分出發飛往香港。

桃勤公司表示，作業人員今於執行CX494入境航班貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中的裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎，因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。