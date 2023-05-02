桃勤卸貨下午誤撞國泰航空機身 檢查未受損照常放行
國泰航空CX494今天下午約1點左右於桃園機場停機坪發生貨物卸載碰撞，但未造成飛機損傷，也未影響航班營運。桃園航勤公司表示，作業人員今於執行CX494入境航班貨盤卸載及拖運作業時，貨物滑落碰撞航機二號引擎，因該貨物為軟貨且有防撞層，經修護人員檢查後已準時放行。
據了解，國泰航空CX494今天上午10點16分自香港起飛，中午11點53分抵達台北，該班機約1點左右於桃園機場停機坪遭貨物卸載碰撞，但未造成飛機損傷，航班已自下午1點20分出發飛往香港。
桃勤公司表示，作業人員今於執行CX494入境航班貨盤卸載及拖運作業時，盤網不慎勾到作業中的裝卸車護欄，現場作業人員立即排除勾網情形；後因貨盤檔板未定位，致拖車倒車後貨物滑落碰撞航機二號引擎，因該貨物為軟貨且有防撞層，經國泰航空修護人員檢查後準時放行，航機準點離場。
桃勤公司指出，肇事同仁經航務處酒測為零，作業疏失遭扣照一個月，貨盤外觀查似正常，已拖運送交倉儲。該公司一向以地勤作業安全為第一要求，將持續要求所屬遵照SOP，加強現場監督機制，深化安全作業理念。
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