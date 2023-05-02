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好市多綜合莓驗出A肝病毒 高雄已有數十人採檢

中央社／ 高雄2日電

高雄衛生局抽驗好市多綜合莓，檢出A肝病毒，事發前全台已售出約1.7萬公斤。高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，現已有數十人就醫、採檢，目前無確診個案。

冷凍綜合莓是好事多的熱銷商品，根據好市多提供的銷貨清單，高雄共有2400多人購買此商品。綜合莓檢出A肝病毒的消息一出，引起不少消費者恐慌，潘炤穎今天在市政會議前接受媒體聯訪指出，事發後高雄市諮詢專線接獲20、30通的民眾電話，顯見民眾的關心及擔憂。

潘炤穎說，目前已有民眾陸續就醫採檢，但仍需依照臨床醫生診斷，才能確定與事件的關聯性，也要求合約醫療院所陸續回報送檢情形。根據衛生局統計，目前採檢的個案約數十人，未出現確診個案。

好市多在第一時間配合提供銷貨清單，衛生局將依照食品衛生管理法第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。被問及罰鍰金額，潘炤穎說，整體都還在評估，會依照情節影響層面，好市多配合情況、貨物銷毀等整體評估。

潘炤穎說明，依照流行病學來說，A肝潛伏期最長為50天，要根據民眾最後一天接觸狀況，也就是最後一天的食用日，往後推50天都是可能發病的高峰期。

衛生局呼籲，民眾食用後60天期間留意健康狀況，如出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不適症狀請前往醫療院所就醫，並告知醫師飲食史。

衛生局 好市多 確診

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