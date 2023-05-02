影／好市多「A肝莓」流市面引起恐慌 高市衛生局：已數十人採檢

好市多販售的「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，被驗出A肝病毒。高雄市衛生局今天表示，目前掌握採檢的個案有幾十人，尚未有確診情形傳出。

高市衛生局4月11日接獲食藥署通知「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，在美國已疑似導致5人感染A肝，且產品之後確實也驗出A肝病毒。衛生局即令業者下架相關商品，並要求業者在4月27日前交出售出客戶名單，以利進行防疫追蹤。

高雄市衛生局副局長潘炤穎表示，事情發生後，衛生局已收集相關名冊，由好市多進行相關聯繫，市府諮詢專線也接獲2、30通民眾諮詢電話，顯見整起事件造成消費者對健康、權益的關心。陸續有民眾就醫、採檢，衛生局要求合約醫療院所，依據送檢情形回報，影響層面、範圍、嚴重程度，尚在評估中。依據食品衛生法第15條、第1項、第4款相關規定，違反者視情節處新台幣6萬以上、2億元以下罰款。

潘炤穎表示，目前最重要的是先協助影響所及的消費者，獲得適合的就醫檢驗管道。至於是否聯合消保官求償？相關權益主張部分，很多的民間團體和消費者陸續發聲，基於食品衛生主管機關立場，還是以照顧民眾、緩解目前緊張情緒和疑慮為主。

潘炤穎說，大概相關症狀就醫必須依照臨床醫師診斷，目前掌握採檢個案有幾十人，尚未有確診情形傳出。依照流行病學，A肝的潛伏期最長為50天，根據最後一天接觸使用起算50天，都是可能發病的高峰期。